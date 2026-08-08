کد خبر: 1373113
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

قتل همسر چند سال پس از قتل دختر

1 تحقیقات پلیس درباره ناپدید شدن مرموز یک زن ۴۵ ساله در قیامدشت، به کشف بقایای جسد او و اعتراف شوهرش به قتل منجر شد. گمانه‌زنی حکایت از این دارد که متهم چند سال قبل دخترش را هم به قتل رسانده باشد.
جلال مهرگان 

جوان آنلاین: تحقیقات پلیس درباره ناپدید شدن مرموز یک زن ۴۵ ساله در قیامدشت، به کشف بقایای جسد او و اعتراف شوهرش به قتل منجر شد. گمانه‌زنی حکایت از این دارد که متهم چند سال قبل دخترش را هم به قتل رسانده باشد.
 
به گزارش «جوان»، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: ساعت ۱۰ صبح دوم تیرماه امسال، زن ۴۵ ساله‌ای از خانه‌اش در قیامدشت خارج شد، اما دیگر به منزل بازنگشت. با گذشت چند روز، پرونده گم شدن او به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی برای یافتن ردی از این زن را آغاز کردند. کارآگاهان برای یافتن اثری از زن ناپدیدشده، استعلام‌های لازم را از مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، پزشکی قانونی و اورژانس کشور انجام دادند، اما هیچ سابقه‌ای از مراجعه یا حضور او در این مراکز به دست نیامد. با بی‌نتیجه ماندن این بررسی‌ها، تحقیقات میدانی و تخصصی در محل زندگی زن آغاز شد و کارآگاهان به سراغ اعضای خانواده و بستگان درجه یک او رفتند. 
در جریان تحقیقات، برخی ابهامات باعث شد ظن کارآگاهان نسبت به شوهرش افزایش پیدا کند. یکی از مواردی که توجه پلیس را به خود جلب کرد، سابقه پرونده مشکوک مربوط به مرگ دختر خانواده در سال‌های گذشته بود، پرونده‌ای که در آن جسد دختر در بیابان‌های اطراف پیدا شده بود. نحوه پیگیری آن پرونده از سوی پدر خانواده نیز برای کارآگاهان پرسش‌هایی ایجاد کرد. شوهر زن ناپدیدشده به پلیس آگاهی احضار شد و در چند مرحله تحت بازجویی قرار گرفت. او در ابتدا تلاش کرد ناپدید شدن همسرش را اتفاقی عادی جلوه دهد و مدعی شد همسرش به دلیل مشکلات روحی و سابقه بستری در بیمارستان، دچار اختلالات دوره‌ای بوده و احتمال دارد برای آسیب زدن به او خانه را ترک کرده باشد، اما تحقیقات کارآگاهان با این ادعا همخوانی نداشت. 

 فروش خانه، شک پلیس را بیشتر کرد 
بررسی اظهارات شاهدان، تحقیقات میدانی و بررسی رفتار‌های مرد پس از ناپدید شدن همسرش، سرنخ‌های تازه‌ای در اختیار پلیس قرار داد. یکی از مهم‌ترین این سرنخ‌ها، فروش خانه تنها چند روز پس از ناپدید شدن زن و آن هم با قیمتی پایین‌تر از ارزش معمول بود، موضوعی که شک کارآگاهان را نسبت به احتمال وقوع جنایت بیشتر کرد. در نهایت، کارآگاهان شوهر زن را دستگیر کردند و تحقیقات تخصصی از او در پلیس آگاهی ادامه یافت. 

 اعتراف به قتل 
مرد پس از مواجه شدن با مستندات پلیس، سرانجام به قتل همسرش اعتراف کرد. او در اظهارات خود مدعی شد که پس از یک مشاجره خانوادگی و در پی شنیدن مطالبی درباره قتل دخترشان، کنترل خود را از دست داده و همسرش را به قتل رسانده‌است.
 متهم گفت پس از ارتکاب جنایت، برای مخفی کردن آثار قتل، جسد همسرش را از خانه خارج و در محدوده‌ای بیابانی در اطراف روستای چهل‌قز دفن کرده‌است. با به دست آمدن این اطلاعات، کارآگاهان با هماهنگی مقام قضایی و با حضور متهم راهی محل اعلام‌شده شدند و بقایای جسد را کشف و به پزشکی قانونی منتقل کردند. 
اما با کشف جسد زن، پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد. کارآگاهان در جریان تحقیقات درباره انگیزه قتل و بررسی سوابق خانواده، بار دیگر پرونده مرگ دختر خانواده را مورد بررسی قرار دادند. در همین مرحله، شوهر خانواده درباره سرنوشت دخترش نیز اظهاراتی را مطرح کرد که می‌تواند ابعاد تازه‌ای از این پرونده جنایی را روشن کند. با این حال، تحقیقات درباره مرگ دختر خانواده همچنان ادامه دارد و پلیس در حال بررسی اظهارات متهم و تطبیق آن با مدارک و شواهد موجود است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قتل ، پلیس ، جسد
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