کد خبر: 1373045
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۳:۲۰
جامعه » پرونده‌های حقوقی

تعویض پلاک پایان معامله خودرو نیست

1 نگاهی کارشناسی به تفاوت میان انتقال مالکیت و هویت قانونی وسایل نقلیه زمینی
ذکریا زارع
در فرایند کارشناسی وسایل نقلیه، گاهی با خودرو‌هایی مواجه می‌شویم که در نگاه نخست، هیچ نشانه‌ای از مشکل خاص ندارند. ظاهر مناسب، مدارک موجود و حتی سابقه تعویض پلاک، تصویری از یک معامله عادی و بدون دغدغه ایجاد می‌کند. با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد، در حوزه خودرو، همیشه آنچه دیده می‌شود، تمام واقعیت نیست. همین موضوع پرسشی اساسی را مطرح می‌کند؛ آیا تعویض پلاک پایان بررسی‌های مربوط به خودروست یا آغاز مرحله‌ای مهم برای اطمینان از اصالت آن؟
در فرهنگ عمومی معاملات خودرو، تعویض پلاک گاهی به اشتباه نشانه قطعی سلامت و اصالت خودرو تلقی می‌شود. بسیاری از خریداران تصور می‌کنند خودرویی که مراحل تعویض پلاک را پشت سر گذاشته است، دیگر هیچ ابهامی درباره هویت آن وجود وجود ندارد. در حالی که از نگاه کارشناسی، باید میان دو مفهوم مهم تفاوت قائل شد؛ انتقال مالکیت و احراز اصالت. 
تعویض پلاک فرایندی قانونی برای ثبت مالکیت و ساماندهی وضعیت تردد وسیله نقلیه است، اما اصالت خودرو مفهومی تخصصی‌تر دارد و به بررسی هویت واقعی وسیله نقلیه، انطباق مشخصات فنی و ثبتی و سلامت ارکان هویتی آن مربوط می‌شود. 
به زبان ساده، تعویض پلاک پاسخ می‌دهد «این خودرو متعلق به چه کسی است؟»، اما کارشناسی اصالت پاسخ می‌دهد «این خودرو واقعاً چیست و آیا همان هویتی را دارد که اسناد و سوابق آن نشان می‌دهند؟»
هر وسیله نقلیه، مانند هر موجودیت دارای هویت، مجموعه‌ای از مشخصات منحصر‌به‌فرد دارد. این هویت تنها به رنگ، ظاهر، مدل یا پلاک محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از نشانه‌های فنی و اطلاعات ثبتی است که در کنار یکدیگر شناسنامه واقعی خودرو را شکل می‌دهند. 
شماره شناسایی خودرو (VIN)، شماره موتور، پلاک شناسایی کارخانه، مشخصات فنی ثبت‌شده و تطبیق میان این اطلاعات، از مهم‌ترین ارکان هویتی خودرو محسوب می‌شوند. اصالت خودرو زمانی قابل تأیید است که میان این ارکان، اسناد موجود و وضعیت واقعی وسیله نقلیه هماهنگی وجود داشته باشد. 
در کارشناسی اصالت، بررسی تنها به یک شماره یا یک قطعه محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از نشانه‌ها بررسی می‌شود که زنجیره هویتی خودرو را تشکیل می‌دهد. این زنجیره از زمان تولید خودرو آغاز می‌شود و تا آخرین مرحله بهره‌برداری و نقل‌وانتقال ادامه پیدا می‌کند. هرگونه تغییر غیرمتعارف در این روند، نیازمند بررسی دقیق‌تر خواهد بود. 
یکی از باور‌های نادرست در جامعه، یکی دانستن تغییرات ظاهری خودرو با تغییر هویت آن است. برای نمونه، تغییر رنگ خودرو در صورتی که مطابق مقررات انجام شود و مراحل قانونی آن طی شود، به معنای از بین رفتن اصالت خودرو نیست. موضوع زمانی حساس می‌شود که تغییرات به ارکان اصلی شناسایی خودرو مربوط باشد. 
شناسه‌های اختصاصی وسیله نقلیه، همانند اثر انگشت برای انسان هستند و مبنای تشخیص و ارتباط خودرو با سوابق قانونی آن قرار می‌گیرند. آسیب به این شناسه‌ها یا ایجاد مغایرت میان وضعیت واقعی خودرو و اطلاعات رسمی، موضوعی فراتر از یک ایراد فنی یا ظاهری است و می‌تواند پیامد‌های حقوقی و کیفری به همراه داشته باشد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، در برخی موارد، ظاهر یک خودرو می‌تواند کاملاً اطمینان‌بخش باشد، اما بررسی تخصصی نکاتی را آشکار کند که برای خریدار عادی قابل تشخیص نیست. نقش کارشناسی اصالت در چنین شرایطی، ایجاد مانع برای معامله نیست، بلکه ابزاری برای حمایت از حقوق طرفین معامله است. 
اصالت خودرو تنها به وسیله نقلیه محدود نمی‌شود، بلکه با امنیت اقتصادی شهروندان ارتباط مستقیم دارد. خرید خودرویی که هویت آن با ابهام مواجه باشد، ممکن است خریدار را با مشکلاتی مانند اختلافات حقوقی، توقف نقل‌وانتقال، خسارت مالی و فرایند‌های طولانی اثبات حق مواجه کند. 
البته نباید هر خودروی دارای سابقه تعمیر، تعویض قطعه یا تغییر مشخصات ظاهری را فاقد اصالت دانست. صنعت خودرو همواره با تعمیر، بازسازی و تغییرات فنی همراه است. آنچه اهمیت دارد، قانونی بودن تغییرات و سلامت ارکان هویتی خودروست. 
جامعه امروز بیش از گذشته به ارتقای فرهنگ معاملات خودرو نیاز دارد. همانگونه که در خرید ملک، بررسی سند و سوابق آن یک اقدام ضروری محسوب می‌شود، در خرید خودرو نیز شناخت هویت واقعی وسیله نقلیه باید بخشی از فرایند تصمیم‌گیری باشد. 
تعویض پلاک، مرحله‌ای مهم در مسیر قانونی انتقال خودرو است، اما پایان همه پرسش‌ها محسوب نمی‌شود. هر خودرو سابقه‌ای از تولید، مالکیت، تعمیر، تغییر و استفاده دارد که تنها با بررسی دقیق ارکان هویتی آن می‌توان نسبت به آن اطمینان پیدا کرد. 
در نهایت باید توجه داشت خریدار در معامله خودرو فقط فلز، موتور و بدنه خریداری نمی‌کند، بلکه هویت قانونی یک وسیله نقلیه را نیز تحویل می‌گیرد. تعویض پلاک پایان یک مرحله از نقل‌وانتقال است، اما احراز اصالت آغاز اطمینان از هویت واقعی خودرو خواهد بود.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تعویض پلاک ، خودرو ، حقوق
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