جوان آنلاین: کنت در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ایران تروریست به آمریکا نمیفرستاد و در حال توسعه سلاح هستهای نبود.
وی افزود: این ادعا که ایران در حال توسعه سلاح هستهای برای حمله به ما بوده یا است، بهانهای تبلیغاتی مشابه پروپاگاندای دوران جورج بوش است که از آن برای آغاز جنگ علیه عراق استفاده شد.
مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم دولت ترامپ همچنین در پیام دیگری خاطرنشان کرد: درس بزرگی که باید از عراق میآموختیم این بود که دستکاری اطلاعات برای توجیه جنگ چقدر خطرناک است.
کنت در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا با این ادعا که عراق سلاحهای کشتار جمعی دارد و از القاعده حمایت میکند، به این کشور حمله کرد، تصریح کرد: حمله به عراق به قیمت جان نزدیک به پنج هزار سرباز آمریکایی، آسیبهای جدی و ماندگار به جمعیت کهنهسربازان ایالات متحده و برباد رفتن بیش از سه تریلیون دلار از جیب آمریکاییها تمام شد.
وی با اشاره به اینکه با وجود دانستن همه این موارد، امروز شاهد همان ادعاها برای توجیه جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران هستیم، تصریح کرد که واشنگتن این فرصت را دارد که از تجربیات تاریخ معاصر درس بگیرد و به جای اینکه نظامیان آمریکایی را به یک تجاوز خونین و بیهدف دیگر بکشاند، همین حالا از فرصت استفاده کرده و از این جنگ تجاوزکارانه خارج شود.