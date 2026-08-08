پس از ادای سوگند آبلاردو دِ لا اسپریلا رئیس‌جمهوری جدید و راستگرای کلمبیا، وزارت امورخارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای، وعده کمک یک میلیارد دلاری را به دلیل قول این چهره جدید سیاست آمریکای لاتین برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر داد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه ایالات متحده اندکی پس از ادای سوگند د لا اسپریلا و نخستین سخنرانی وی مبنی بر تعهد برای مقابله جدی با قاچاق مواد مخدر و همچنین سیاست‌های ریاضتی با هدف بازگرداندن اعتماد به اقتصاد کشور، اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد یک میلیارد دلار کمک امنیتی به دولت جدید راست‌گرای کلمبیا ارائه دهد.

به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهوری جدید کلمبیا در دور دوم انتخابات ماه ژوئن (خرداد) با وعده سرکوب گروه‌های مسلح، کوچک کردن دولت تا ۴۰ درصد و احیای بخش نفت و گاز پیروز شد. او در دور دوم انتخابات ایوان سپدا سناتور چپ‌گرا و متحد گوستاوو پترو رئیس جمهوری پیشین را با اختلاف کمی شکست داده است.

سپدا هم د مقابل دیروز روز جمعه راهپیمایی صبحگاهی را در بارانکیلا رهبری کرد و در آنجا به تظاهرکنندگان گفت که مخالفان دولت برای دفاع از دموکراسی تلاش خواهند کرد و خواستار نافرمانی مدنی مسالمت‌آمیز شد.

د لا اسپریلای ۴۸ ساله پس از ادای سوگند در پایگاه نظامی گردان پیچینچا در کالی گفت: «من آمده‌ام تا فصل طولانی تسلیم ملی را ببندم و به همراه مردم، عمیق‌ترین تحول سرنوشت خود را آغاز کنیم.»

این چهره جدید سیاست کلمبیا که پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، حمایت ترامپ را دریافت کرده بود، گفت: «من پیام قاطعی به مردم کلمبیا می‌فرستم: زمان بازگرداندن نظم، اقتدار و آزادی فرا رسیده است.»

او در این سخنرانی ۷۵ دقیقه‌ای خطاب به نیروهای حاضر در پایگاه گفت: «اعضای باندهای جنایتکار و گروه‌های تروریستی مواد مخدر دو انتخاب دارند: تسلیم قانون شوند یا با واکنش قاطع دولت کلمبیا و نیروهای امنیتی آن روبرو شوند.»

وی سپس افزود که گزینه مذاکرات صلح با گروه‌های مسلح «به طور کامل به پایان رسیده است».

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به عنوان سنگ بنای این همکاری مجدد، ایالات متحده با همکاری کنگره قصد دارد به عنوان بخشی از بسته امنیتی برای حمایت از دولت رئیس‌جمهور د لا اسپریلا در دستیابی به اهداف مشترکمان یک میلیارد دلار کمک را اعلام کند.»

گاردین می‌افزاید: انتخاب د لا اسپریلا بخشی از چرخش به راست سراسر آمریکای لاتین است و در پرو، آرژانتین، شیلی، اکوادور، بولیوی و پاناما، اقتصادهای ضعیف و افزایش جرم و جنایت، اولویت‌ رای‌دهندگان را تغییر داده و آنها را به سمت نامزدهای راست افراطی که زمانی در حاشیه بودند، چرخانده است؛ چهره‌هایی که اکنون فرصت پیدا کرده‌اند با وعده برخورد سختگیرانه در میانه افزایش جهانی ملی گرایی راست‌گرا، محبوبیت بیشتری کسب کنند.

هرچند کارشناسان معتقدند بسیاری از پیشنهادات د لا اسپریلا به حمایت کنگره‌ای نیاز دارد که به شدت دچار شکاف است و احتمالا در جریان مذاکرات تعدیل یا تضعیف شوند.

رئیس‌جمهور جدید علاوه بر وعده ریشه کن کردن کشت غیرقانونی گیاه کوکا به عنوان ماده اولیه تولید کوکائین، گفته است که در یکی از نخستین اقدامات خود به عنوان رئیس جمهور، کلمبیا به برنامه سپر قاره آمریکا که توسط ترامپ تاسیس شده است، می‌پیوندد.

د لا اسپریلا، رئیس جمهوری پیشین کلمبیا را که پیروزی این چهره جدید سیاست را به رسمیت نشناخته، مسئول گسترش گروه‌های مسلح دانسته است.