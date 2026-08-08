رسانه عبری زبان: روزهای سختی در انتظار ارتش اسرائیل است

جوان آنلاین: روزنامه معاریو در گزارشی در این رابطه اعلام کرد: با نزدیک‌شدن به تعطیلات اعیاد یهودی، «روزهای سختی در انتظار ارتش اسرائیل در کرانه باختری است»؛ این در حالی است که ارتش اسرائیل مجبور است، بخش عمده‌ای از نیروهای خود را به غزه و لبنان برای تقویت حضور این نیروها در این مناطق اعزام کند.

این روزنامه عبری زبان افزود که ارتش اسرائیل در بازگرداندن سربازان وظیفه‌ای که ۳۲ ماه خدمت کامل خود را به پایان رسانده‌اند با یک چالش لجستیکی مواجه است؛ نظامیانی که از برخی از آنها در میان مرخصی پایان خدمت و پیش از صدور دستور شماره ۸ (امور فراخوانی اضطراری)، یعنی درست یک روز پس از ترخیصشان، دعوت به خدمت مجدد می‌شوند.

این رسانه درباره حادثه امنیتی در شهرک مجدل در جنوب لبنان که به هلاکت و زخمی ‌شدن چند نظامی انجامید، هم نوشت: این حادثه بازتاب‌ دهنده تلاش‌های مداوم حزب‌الله برای پیش بردن یک جنگ چریکی پارتیزانی روی زمین با هدف به چالش کشیدن نیروهای ارتش (اشغالگر) است.

معاریو خاطرنشان کرد که نحوه پاسخ اسرائیل به این حادثه با انتقادات گسترده‌ای در میان کارشناسان روبرو شده است، از نگاه کارشناسان نحوه واکنش این حس را ایجاد کرد که ارتش اسرائیل دچار سردگمی است.