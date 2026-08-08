بازگشت مرجعیت خبری به داخل کشور جز با اعتماد به خبرنگاران ممکن نیست

شورای اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد: بازگشت مرجعیت خبری و رسانه‌ای به داخل کشور، جز با اعتماد به خبرنگاران، دسترسی آنان به اطلاعات و به‌رسمیت‌شناختن نقش حرفه‌ای رسانه ممکن نیست.

جوان آنلاین: دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت،‌ به مناسبت 17مرداد سالروز گرامیداشت خبرنگار بیانیه ای منتشر کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است:

هفدهم مرداد، روز خبرنگار، فرصتی برای قدردانی از کسانی است که مسئولیت دشوار روایت واقعیت را بر عهده دارند؛ مسئولیتی که در یک سال گذشته و به‌ویژه در روزهای جنگ، اهمیت و دشواری آن بیش از همیشه آشکار شد.

خبرنگاران و رسانه‌های کشور در سخت‌ترین روزها، با وجود مخاطرات، محدودیت‌ها و دشواری‌های فراوان، در میدان ماندند و برای روایت آنچه بر مردم و ایران گذشت، تلاش کردند.

تجربه این روزها بار دیگر نشان داد که در میدان پیچیده رسانه، سرعت در روایت واقعیت و حضور به‌موقع رسانه‌های معتبر اهمیتی اساسی دارد و بازگشت مرجعیت خبری و رسانه‌ای به داخل کشور، جز با اعتماد به خبرنگاران، دسترسی آنان به اطلاعات و به‌رسمیت‌شناختن نقش حرفه‌ای رسانه ممکن نیست.

دولت نیز تلاش کرده است تعامل و پاسخگویی به رسانه‌ها را گسترش دهد و مسیر دسترسی خبرنگاران به مدیران و اطلاعات را هموارتر کند؛ مسیری که باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشور تبریک می‌گوید و امیدوار است رسانه و خبرنگار در ایران به جایگاهی درخور نقش مهم خود در آگاهی‌بخشی، نقد، پرسشگری و حفظ اعتماد عمومی برسند.

در این روز، یاد شهدای خبرنگار و روزنامه‌نگار و همه عزیزان جامعه رسانه‌ای که در یک سال اخیر از میان ما رفتند را گرامی می‌داریم و به خانواده‌ها، دوستان و همکاران آنان ادای احترام می‌کنیم.