یک شرکت انگلیسی فعال در حوزه اطلاعات دریایی به گسترش دامنه عملیات های نیروهای مسلح یمن علیه کشتی های مرتبط با عربستان سعودی اشاره کرد.

جوان آنلاین: شرکت انگلیسی ویندوارد که در حوزه اطلاعات دریایی فعالیت می کند اعلام کرد تغییر مسیر کشتی های مرتبط با عربستان سعودی در منطقه شمالی دریای سرخ با هدف دور شدن از تنگه باب المندب برای در امان ماندن از حملات نیروهای مسلح یمن کارآمد نبوده است.

در این گزارش آمده است که یمنی ها دایره عملیات های خود را برای تعقیب کشتی های مرتبط با عربستان خارج از منطقه محاصره شده اعلامی در تنگه باب المندب گسترش داده اند و این موضوع در خصوص هدف قرار گرفتن نفتکش وفا قابل رؤیت است.

شرکت مذکور تاکید کرد که هدف قرار گرفتن این نفتکش در نزدیکی ینبع بیانگر گسترش دامنه این عملیات به سمت آب های عربستان است. سطح خطرات در تنگه هرمز و دریای سرخ و خلیج عدن همچنان بالا است.