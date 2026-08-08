یک تحلیلگر یمنی گفت که تحرکات سعودی‌ها در منطقه به دقت بررسی می‌شود و تلاش‌های ریاض برای دور زدن معادلات یمن به بن بست کشانده می‌شود.

جوان آنلاین: سرتیپ مجیب شمسان، کارشناس امور نظامی و راهبردی تأکید کرد که تحرکات اخیر عربستان برای بسیج مزدوران، گروه‌های جنایتکار و طرف‌های داخلی، در بالاترین سطح نیروهای مسلح یمن رصد می‌شد.

وی افزود که صنعا به دلیل رصد دقیق تحرکات، بسیج نیروها و نقشه‌های دشمن، در هدف‌گیری دست برتر را داشت و با اجرای یک ضربه پیش‌دستانه، حمله‌ای را که عربستان برای اجرای آن آماده می‌شد، خنثی کرد.

تحلیلگر یمنی گفت که تلاش دشمن برای یافتن مسیرهای جایگزین یا فعال‌سازی مهره‌های داخلی، تلاشی برای فرار از پرداخت مطالبات مردم یمن است. دشمن سعودی با تمام توان برای بسیج مزدوران، گروه‌های جنایتکار و برخی طرف‌های داخلی تلاش کرد تا بر تصمیم صنعا تأثیر بگذارد.

شمسان این اقدام را در درجه اول نتیجه دستورات صهیونیستی دانست که عربستان را به این مسیر سوق داد تا از این طریق بر یمن تأثیر گذاشته و آن را از گرفتن حقوقش یا مقابله با تجاوز و محاصره بازدارد.

وی با اشاره به اینکه عملیات اخیر منجر به کشته شدن صدها مزدور و تعدادی از افسران و سربازان سعودی شد، افزود که نظام سعودی همچنان به صورت تدریجی به این تلفات اعتراف می‌کند. اما آنچه قطعی است، کشته شدن تعدادی از نظامیان سعودی در حین انجام عملیات نهاییِ آماده‌سازی برای حمله به صنعا است.

شمسان افزود که یمن ضربه دیگری نیز به تجمعات دشمن سعودی در پادگان «صحن الجن» وارد کرد که یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی دشمن در استان مأرب و مقر فرماندهی اصلی آن‌ها است.

وی تأکید کرد که تحرکات و بسیج نیروهای دشمن سعودی برای تأثیرگذاری بر صنعا رصد شده بود و همین اشراف اطلاعاتی به صنعا برتری در هدف‌گیری را داد.

این کارشناس یمنی تصریح کرد که صنعا نظارت دقیقی بر تحرکات عربستان دارد و نقشه‌ای کامل از حضور و تحرکات ریاض و توطئه‌هایی که به دنبال اجرای آن است، در اختیار دارد.

شمسان به تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» و هدف قرار دادن تجمعات سعودی نیز اشاره و تصریح کرد که دشمن سعودی با بسیج نیروهای مزدور، تلاش داشت صنعا را تحت فشار قرار دهد و نبرد کنونی را داخلی جلوه دهد. عربستان پس از شکست مستقیم آمریکا و صهیونیست‌ها در رویارویی با یمن، تصمیم گرفت مهره‌های منطقه‌ای و مزدوران داخلی خود را به کار گیرد تا تقابل منطقه ای را به جنگی «یمنی-یمنی» تبدیل کند و خود در پشت صحنه بماند.

وی تأکید کرد که این عملیات، معادله «محاصره» را تثبیت می‌کند و اجازه هیچ‌گونه اقدام از سوی نظام سعودی برای جلوگیری از دستیابی یمنی‌ها به حقوقشان را نمی‌دهد. وی یادآور شد که این معادله به معنای آن است که صنعا تمامی راه‌هایی را که سعودی ها برای دور زدن معادله «محاصره در برابر محاصره» جستجو می‌کنند، مسدود خواهد کرد.

مجیب شمسان در پایان ابراز داشت که صنعا بانک اطلاعاتی کاملی از جزئیات دقیق مربوط به تشکیلات، تجمعات و گروه‌های جنایتکاری که عربستان برای تأثیرگذاری بر صنعا بسیج کرده، در اختیار دارد.