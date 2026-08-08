خشم پنتاگون از درز اطلاعات محرمانه درباره هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا

جوان آنلاین: شان پارنل سخنگوی ارشد پنتاگون تاکید کرد: از این لحظه به بعد وزارت جنگ آمریکا دسترسی فرانک کندال وزیر سابق نیروی هوایی این کشور به اطلاعات محرمانه را لغو کرده است.

وی اضافه کرد: وزارت جنگ آمریکا همچنین اجازه نمی دهد کندال در هیچ پست حساسی مشغول شود.

پارنل بیان کرد: این اقدامات بعد از درز بدون مجوز اطلاعات محرمانه از سوی وی درباره هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا موسوم به ایر فورس وان به یکی از رسانه ها صورت می گیرد. ما باید از اطلاعات محرمانه محافظت کنیم.

پیشتر منابع خبری گزارش داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام ترک ترکیه برای سفر به انگلیس به طور غیرمنتظره‌ای به استفاده از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری روی آورده و از سوار شدن بر هواپیمای جت اهدایی قطر خودداری کرده است.

همچنین جک رید سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا پیش‌تر هشدار داده بود که پذیرش هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ اهدایی دولت قطر و استفاده از آن به عنوان هواپیمای اختصاصی رئیس جمهوری آمریکا، «تهدیدهای جدی» برای آمریکا خواهد داشت.