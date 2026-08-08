حزب الله عراق: بازنگری در پاسخ به حمله اخیر عربستان و آمریکا مطرح است

گردان‌های سید الشهدا عراق اعلام کرد که تصمیم برای تعویق در پاسخ به تجاوز آمریکا و عربستان به خاطر درخواست‌ رهبران سیاسی صورت گرفت، اما بازنگری در زمان‌بندی، حجم و نوع پاسخ همچنان وجود دارد.

جوان آنلاین: «ابوآلاء الولائی»، دبیرکل گردان‌های سیدالشهدا عراق در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تصمیم مقاومت اسلامی عراق برای تعویق در پاسخ به درخواست‌ رهبران «چارچوب هماهنگی» و در رأس آن‌ها مجاهد «هادی العامری» [دبیرکل سازمان بدر] و نیز سیاستمداران مستقل گرفته شده است.

این بیانیه می‌افزاید: بازنگری در زمان‌بندی، حجم و نوع پاسخ همچنان به قوت خود باقی است و این مسأله یک وظیفه عقیدتی و ملی است، وظیفه ای که مجاهدان، خانواده‌های شهدا، مجروحان و غیرتمندان عراقی اشتیاق فراوانی برای انجام آن دارند.

الولائی در پایان خاطرنشان کرد: دست‌اندرکاران و مسئولان مربوطه باید از این فرصت برای احقاق حق عراق و متناسب با حجم خسارت و آسیبی که به دنبال این تجاوز ظالمانه به میهن و مردم ما وارد شده است، استفاده کنند.

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ی روز جمعه خود اعلام کرد: در پاسخ به ندای مجاهد بزرگوار، حاج «ابوحسن العامری»، و در واکنش به مواضع شرف‌مندانه برخی از رهبران سیاسی شریف، تصمیم گرفته شد پاسخ برنامه‌ریزی‌شده برای امروز، بیست‌وسوم ماه صفر الخیر، به تعویق بیفتد.

گفتنی است که پیش از این، هادی العامری رئیس سازمان بدر و ائتلاف پارلمانی فتح در عراق، در راستای منافع ملی عراق خواستار تعویق واکنش نظامی گروه های مقاومت به حمله اخیر عربستان و آمریکا به مقرهای الحشد الشعبی شده بود.