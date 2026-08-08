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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

سنای آمریکا بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه را به نام گراهام تصویب کرد

آمریکا سنای آمریکا با اکثریت قاطع، طرحی برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه روسیه را که بخش انرژی، «ناوگان سایه» نفتکش‌های روسیه و برخی مقامات ارشد این کشور را هدف قرار می‌دهد، تصویب کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری فرانسه (AFP) گزارش داد که سنای آمریکا روز جمعه با اکثریت قاطع، بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد که به‌طور ویژه درآمدهای این کشور از بخش انرژی را هدف قرار می‌دهد.

این بسته تحریمی با ۸۶ رأی موافق و ۱۱ رأی مخالف تصویب شد.

این طرح برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند تصویب در مجلس نمایندگان آمریکاست، اما به دلیل تعطیلات کنگره، بررسی آن پیش از آغاز ماه سپتامبر انجام نخواهد شد.

جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی سنا، پیش از رأی‌گیری مدعی شد: این قانون ما را به پایان دادن به درگیری میان روسیه و اوکراین نزدیک‌تر می‌کند.

وی همچنین ادعا کرد: این قانون تأثیری فراتر از میدان نبرد خواهد داشت و منابع مالی تأمین‌کننده جنگ روسیه را هدف قرار می‌دهد.

بر اساس این طرح، بخش انرژی روسیه هدف تحریم‌های جدید قرار می‌گیرد و تعرفه‌ای ۵۰۰ درصدی بر واردات کالاهای روسی، از جمله نفت و گاز، اعمال خواهد شد.

همچنین، تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی بر پنج وارد کننده اصلی نفت و گاز روسیه، از جمله چین و هند در نظر گرفته شده است.

این طرح علاوه بر این، تحریم‌های تازه‌ای علیه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و شماری دیگر از مقام‌های ارشد این کشور اعمال می‌کند.

نوک پیکان تحریم ها «ناوگان سایه» روسیه را نشانه گرفته است

برای نخستین بار، این طرح «ناوگان سایه» روسیه را نیز هدف قرار می‌دهد؛ ناوگانی متشکل از کشتی‌هایی که به گفته آمریکا، مسکو از آنها برای دور زدن تحریم‌های غرب پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ استفاده می‌کند.

این طرح به افتخار لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و مخالف سرسخت روسیه که ۱۱ ژوئیه به‌طور ناگهانی مرد، نام‌گذاری شده است. وی از حامیان اصلی اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه بود.

یک روز پیش از درگذشت گراهام، وی به همراه شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات اعلام کرده بود که موافقت کاخ سفید را برای اعمال تحریم‌های جدید علیه بخش انرژی روسیه جلب کرده است؛ تحریم‌هایی که پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مانع اجرای آنها شده بود.

دارلین گراهام، خواهر لیندسی گراهام که جانشین وی در سنا شده است، پیش از رأی‌گیری مدعی شد که تصویب نهایی این طرح، افزون بر ادای احترام به برادرش، «ضربه‌ای دردناک» به پوتین وارد خواهد کرد.

وی افزود: این طرح کشورهایی را که به حفظ اقتصاد روسیه کمک می‌کنند، ناگزیر می سازد تا میان ادامه تجارت با آمریکا یا خرید انرژی ارزان روسیه یکی را انتخاب کنند.

در کنار تحریم‌های جدید علیه روسیه، این طرح همچنین با هدف جلوگیری از پایان یافتن اعتبار تحریم‌های آمریکا علیه بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران تدوین شده است.

طبق این طرح تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نیز تا سال ۲۰۳۱ میلادی تمدید شد.

این تصمیم به دنبال آن اتخاذ شد که «جان تون» (John Thune) رهبر اکثریت مجلس سنا، دامنه این طرح تحریمی را گسترش داد تا علاوه بر مسکو، تهران و جنبش حزب‌الله را نیز در بر گیرد.

برچسب ها: آمریکا ، سنا ، روسیه
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