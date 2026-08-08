دفتر سیاسی انصارالله: عملیات اخیر برای خنثی کردن تدارکات نظامی عربستان انجام شد

جوان آنلاین: دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: عملیات ویژه اخیر نیروهای مسلح این کشور، اقدامی پیش‌دستانه برای ناکام گذاشتن تدارکات و برنامه‌ریزی‌های نظامی عربستان علیه یمن بوده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که تحرکات اخیر علیه یمن در چارچوب دستورالعمل‌های عربستان و با حمایت و تأمین مالی آشکار ریاض انجام شده است.

دفتر سیاسی انصارالله در پایان تأکید کرد که سیاست «فرار رو به جلو» و نادیده گرفتن مطالبات ملت یمن از سوی عربستان نتیجه‌ای برای ریاض به دنبال نخواهد داشت.

نیروهای مسلح یمن شب گذشته چند اتاق فرماندهی عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد که به اعتراف وزارت دفاع دولت مستعفی یمن در این حملات ۱۷ نظامی از جمله چند افسر کشته شدند.