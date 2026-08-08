رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خواستار راهی برای خروج از جنگ با ایران شد

جوان آنلاین: شبکه سی ان ان آمریکا اعلام کرد که ژنرال «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بهطور مشخص به شماری از مقامهای ارشد دولت ترامپ اعلام کرده است که ایالات متحده نیازمند این است که راهی برای خروج از جنگ با ایران پیدا کند.
بر اساس این گزارش، کین هشدار داده است که گزینههای نظامی مطرحشده برای تشدید درگیری ممکن است نتیجه معکوس داشته باشند.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا همچنین گفته است: بعید است قدرت هوایی بهتنهایی بتواند اهداف اعلامشده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را محقق کند.
سیانان افزود: کین نگرانیهای خود برای تشدید درگیری را با دیگر مقامهای ارشد دولت، از جمله جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا در میان گذاشته و امکان یافتن راهی برای خروج از جنگ را مطرح کرده است.