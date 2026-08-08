کد خبر: 1372933
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳
سیاست » اخبار کلی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

اعتراف رسانه‌های خارجی به شکست ترامپ حاصل مجاهدت رسانه‌های انقلابی است

سپاه پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی بیانیه ای صادر کرد.

جوان آنلاین: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ»

جامعه متعهد و انقلابی خبرنگاران و اصحاب رسانه ایران اسلامی؛

سلام و درود خداوند بر شما خبرنگاران و اصحاب رسانه که در مسیر روشنگری و در بحرانی ترین شرایط، چشمه سار امید و بصیرت و پرچمدار حقانیت و صلابت برای ملت ایران بوده اید. ۱۷ مرداد، یادآور مجاهدت خستگی ناپذیر شهید محمود صارمی و دیگر شهدای سرافراز خبرنگار؛ نماد تعهد و دلدادگی اصحاب رسانه به کیان انقلاب و ایران اسلامی و آرمانهای والا و تمدن ساز آن است.

امروز، منطقه و جهان، شاهد یکی از پیچیده ترین و سرنوشت سازترین نبردهای تاریخی معاصر است. آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌های دوم و سوم علیه ایران اسلامی، علیرغم تمام تلاش ها و اقدامات نظامی و عملیات رسانه ای، نه تنها به اهداف اعلامی و شوم ترسیم شده توسط رئیس جمهور پلید و متوهم آمریکا دست نیافته، بلکه ابعاد تازه ای از بن بست راهبردی، شکاف در صفوف متحدان غربی و هویدا شدن افول هیمنه آنان به تصویر کشیده شده است.

رسانه های جهان، با اذعان به ناکامی واشنگتن در غلبه بر جمهوری اسلامی، به وضوح از «شکست» و «تله خودساخته» ترامپ در جنگ علیه ایران سخن می گویند و حتی اعتراف می کنند که تفاهم نامه های حاصله، چیزی جز «سند تسلیم آمریکا» در برابر واقعیت های میدانی و قدرت مذاکراتی ایران نبوده است. این اعترافات، بیانگر درخشش مولفه های اقتدار نظامی و بازدارندگی فعال کشور است؛ مولفه هایی که مرهون هوشمندی راهبردی، ایستادگی ملت و پشتیبانی همه جانبه از نیروهای مسلح، به ویژه "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و نیز مجاهدت هوشمندانه و دقیق رسانه های انقلابی در مقابله با دروغ پراکنی ها و بزرگنمایی های خصمانه دشمنان است.

در این میدان پرچالش و معنادار، دشمن با بهره گیری از تمامی ظرفیت های جنگ ترکیبی و سایبری از جمله هوش مصنوعی، در پی تحریف حقایق بوده تا میان ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فاصله بیندازد و سرمایه عظیم اجتماعی و وحدت مقدس ملی را نشانه بگیرد. تجربه اغتشاشات به ویژه در کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ به ما آموخت که ضلع رسانه ای فتنه، پیچیده ترین و حیاتی ترین بخش این معادله است؛ جایی که «روایت اول» از آنِ کسی خواهد بود که سریعتر، دقیقتر و هوشمندانه تر وارد میدان شود.

این تجربه تلخ فرصتی شد تا خبرنگاران فهیم و انقلابی و رسانه های متعهد و زمان شناس، در جنگ تحمیلی اخیر، با تمرکز بر روایت سازی صحیح و بهنگام، با عملیات روانی و آفند رسانه ای علیه دشمن، تصاویر ماندگاری از صلابت رزمندگان، گزارش‌های صادقانه از حضور و مقاومت مردم، روایت مظلومیت شهدا و خانواده‌های آنان و بازتاب همبستگی کم‌نظیر ملت ایران، را تولید و انتشار دهند که بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ پرافتخار این برهه حساس و ارزشمند محسوب می شود. خبرنگارانی که در جنگ تحمیلی دوم و سوم زیر آتش و در معرض تهدید، لحظه‌ای از انجام مسئولیت خود عقب ننشستند؛ آنان که در کنار نیروهای امدادی، مدافعان امنیت و مردم مقاوم حضور یافتند و حتی برخی از ایشان جان خود را در راه اطلاع‌رسانی و دفاع از حقیقت فدا کردند، شایسته بالاترین مراتب تکریم و قدردانی‌اند.

از این منظر و در شرایط حساس کنونی؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این روز فرخنده را که در تقویم تاریخی کشور "روز خبرنگار" نام گرفته است به تمامی رزمندگان جبهه آگاهی و قلم و مجاهدان میدان خلق بصیرت در جامعه اسلامی که سنگر روایت و حقیقت را با نگاه نافذ و عزمی پولادین حفظ کرده اند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماید.

سلام و درود خدا بر شهیدان راه حقیقت و آگاهی؛ با آرزوی عزتمندی و پیروزی نهایی برای ملت بزرگ و مقاوم ایران اسلامی و جبهه حق علیه باطل به اذن الله تعالی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

برچسب ها: سپاه پاسداران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، روز خبرنگار
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