کاهش بیش از چهار درصدی قیمت نفت

بهای جهانی نفت با افزایش امید‌ها نسبت به کاهش تنش میان آمریکا و ایران و احتمال دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، بیش از چهار درصد کاهش یافت.

جوان آنلاین: از خبرگزاری آناتولی، قیمت نفت در بازار‌های جهانی روز پنجشنبه بیش از چهار درصد کاهش یافت و پیشرفت رایزنی‌های دیپلماتیک میان آمریکا و ایران، امید‌ها به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت آرامش به بازار انرژی را افزایش داد.

به گزارش ایرنا، بهای نفت خام برنت برای تحویل در ماه اکتبر (مهر) با ۴.۵ درصد کاهش به ۷۹.۹۶ دلار در هر بشکه رسید و برای نخستین بار از ۱۳ ژوئیه (۲۲ تیر) به زیر مرز ۸۰ دلار سقوط کرد. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با افت پنج درصدی، در سطح ۷۶.۳۳ دلار در هر بشکه معامله شد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد گفت‌و‌گو‌های واشنگتن و تهران ادامه دارد و دو طرف ممکن است تا پایان هفته به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دست یابند. وی مدعی شد این توافق آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی را تضمین خواهد کرد.

در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تأکید کرد تهران هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا ندارد و گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم با میانجیگری عمان تنها بر تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز متمرکز است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز اعلام کرد مذاکرات با ایران همچنان ادامه دارد و روند کنونی را «آخرین فرصت ایران» برای دستیابی به توافقی مطلوب توصیف کرد.

همزمان، تلاش‌های دیپلماتیک قطر نیز به کاهش نگرانی‌ها درباره آینده بازار انرژی کمک کرده است. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، اعلام کرد دوحه در تماس مستمر با تهران و واشنگتن قرار دارد و تلاش می‌کند دو طرف را به مسیر دیپلماسی و احیای کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز بازگرداند.

وی با بیان اینکه هنوز توافقی حاصل نشده، اظهار داشت زمان مشخصی برای دستیابی به توافق وجود ندارد، اما قطر امیدوار است این روند هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

در کنار تحولات سیاسی، تصمیم ائتلاف اوپک‌پلاس برای افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکه‌ای تولید نفت از ماه سپتامبر نیز از دیگر عوامل فشار بر قیمت‌ها و کاهش بهای نفت در بازار‌های جهانی عنوان شده است.