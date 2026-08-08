علیرضا حاتمی در حاشیه بازدید خبرنگاران از بخش‌های مختلف جاده دانشگاهی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ارائه خدمات تشخیص طبی و آسیب‌شناسی است؛ به‌گونه‌ای که سالانه حدود یک میلیون خدمت در مجموعه مراکز وابسته به این سازمان ارائه می‌شود. از این میزان، حدود 500 هزار کد یونیک مراجعه‌کننده در مجموعه جهاددانشگاهی ثبت شده است که نشان می‌دهد به طور میانگین از هر خانوار مشهدی، دست‌کم یک نفر از خدمات تشخیص طبی جهاددانشگاهی استفاده کرده است.

وی با اشاره به گستردگی خدمات این مجموعه در حوزه سلامت بیان کرد: خدمات جهاددانشگاهی تنها به حوزه تشخیص طبی محدود نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های متعددی در بخش‌های روان‌شناسی، مشاوره، پژوهش‌های کاربردی، دندان‌پزشکی و سایر حوزه‌های مورد نیاز جامعه نیز در این سازمان دنبال می‌شود. جهاددانشگاهی تلاش کرده است متناسب با نیازهای مردم، ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی خود را در مسیر ارائه خدمات عمومی، تخصصی و کاربردی به کار گیرد.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با بیان اینکه مراکز آزمایشگاهی جهاددانشگاهی سال‌هاست در حوزه تشخیص و غربالگری فعالیت دارند، تصریح کرد: در حوزه تشخیص طبی، مجموعه مراکز آزمایشگاهی جهاددانشگاهی تجربه طولانی و قابل توجهی دارد و در این مراکز، خدمات مختلفی از جمله غربالگری، تشخیص بیماری‌ها و خدمات مرتبط با پیشگیری انجام می‌شود. این سابقه موجب شده است جهاددانشگاهی بتواند برای ورود به حوزه‌های پیشرفته‌تر در بخش سلامت، برنامه‌ریزی منسجم‌تری داشته باشد.

حاتمی با اشاره به برنامه‌های آینده جهاددانشگاهی خراسان رضوی در حوزه پیشگیری و تشخیص سرطان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های ملی جهاددانشگاهی، به‌ویژه وجود پژوهشگاه ملی سرطان که متعلق به جهاددانشگاهی است، راه‌اندازی مجموعه و مرکز پیشرفته تشخیص زودهنگام سرطان در دستور کار قرار گرفته است. آغاز این مسیر انجام شده و امیدواریم در سال‌های آینده این طرح به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: هدف از راه‌اندازی مرکز پیشرفته تشخیص زودهنگام سرطان، توسعه خدمات تخصصی در حوزه پیشگیری، غربالگری و تشخیص به‌موقع بیماری‌هاست. با تکمیل این مجموعه، هم زائران و هم مجاوران بارگاه منور امام رضا(ع) می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت، کاهش هزینه‌های درمان و افزایش شانس درمان موفق بیماری‌ها داشته باشد.