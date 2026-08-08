حسین اسماعیلیان درباره وضعیت تأمین آب مشهد با توجه به کاهش ذخایر سدها و نزدیک شدن به دهه پایانی ماه صفر، اظهار کرد: شرایط منابع آبی مشهد مختص امسال نیست و این شهر ششمین سال تنش آبی پیاپی را پشت سر میگذارد.
وی افزود: اگر چه تابستان امسال نسبت به سال گذشته شرایط سختتری را تجربه میکنیم چرا که دما 2 درجه افزایش یافته و مناسبتهایی مانند تشییع پیکر رهبر شهید را پشت سر گذاشتیم، اما برای مدیریت این وضعیت از قبل و بر اساس بدبینانهترین سناریوها برنامهریزی شده است.
مدیرعامل آبفای مشهد با تأکید بر اینکه در حال حاضر برنامهای برای جیرهبندی آب در مشهد وجود ندارد گفت: تمام تلاش ما این است که با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، از بروز اختلال در تأمین آب جلوگیری کنیم.
اسماعیلیان بیان کرد:بخش مهمی از عبور از شرایط فعلی، مرهون همراهی و مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف آب است. امسال نیز مانند سالهای گذشته وضعیت منابع آبی قرمز است و تنها راه عبور از این شرایط، صرفهجویی و مدیریت مصرف است.
وی با اشاره به همزمانی دهه پایانی ماه صفر با روزهای گرم سال افزود: مشهد علاوه بر تأمین آب شهروندان، مسئولیت خدمترسانی به میلیونها زائر را نیز بر عهده دارد. به همین منظور، برنامهریزیهای لازم برای تأمین آب موکبها و مسیرهای ورودی زائران پیاده از محورهای نیشابور، تربتحیدریه، قوچان و مُلکآباد انجام شده است.