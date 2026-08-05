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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
جامعه » اخبار كلی

‌استقرار پزشک خانواده در ۶۴ شهرستان تا پایان شهریور 

1 معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اجرای برنامه پزشک خانواده در ۶۴ شهرستان تا پایان امسال به‌طور کامل ارزیابی خواهد شد و پس از رفع نواقص، زمینه برای اجرای سراسری آن در کشور فراهم می‌شود.

جوان آنلاین: معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اجرای برنامه پزشک خانواده در ۶۴ شهرستان تا پایان امسال به‌طور کامل ارزیابی خواهد شد و پس از رفع نواقص، زمینه برای اجرای سراسری آن در کشور فراهم می‌شود. 
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به اقدامات گسترده حوزه بهداشت در ایام اربعین اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های نظام بهداشت کشور از شرق تا غرب ایران در کنار جمعیت هلال‌احمر و سازمان اورژانس برای ارائه خدمات به زائران به کار گرفته شد و در مجموع بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار خدمت بهداشتی و درمانی به زائران ارائه شد. 
وی با بیان اینکه حفظ امنیت بهداشتی کشور یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت بهداشت در ایام اربعین بود، افزود: با توجه به شیوع فلج اطفال در برخی کشور‌های همسایه و حفظ دستاورد ۲۷‌ساله ایران در ریشه‌کنی این بیماری، بیش از ۲۵ هزار نفر از اتباع خارجی در بدو ورود واکسن فلج اطفال دریافت کردند. 
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: در این مدت با تشدید نظارت بر آب آشامیدنی، موکب‌ها، مراکز تهیه و توزیع غذا و سایر مراکز ارائه خدمات، بیش از ۲۳ تن مواد غذایی ناسالم و آلوده شناسایی و معدوم شد و خوشبختانه هیچ موردی از گسترش بیماری‌هایی مانند آنفلوانزا، کرونا یا سایر بیماری‌های واگیر گزارش نشد. 
رئیسی با اشاره به روند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: اجرای این برنامه از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم در اولویت وزارت بهداشت قرار گرفت و با تأکید رئیس‌جمهور، پس از ماه‌ها کار کارشناسی و بررسی تجربه‌های داخلی و بین‌المللی، از ابتدای تیرماه سال جاری وارد مرحله اجرایی شد. 
وی افزود: برای اجرای دقیق و علمی برنامه، از هر یک از ۶۴دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور یک شهرستان به عنوان فاز استقرار انتخاب شده است تا برنامه در شرایط واقعی اجرا و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود. 
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه تاکنون ۴۵شهرستان وارد برنامه شده‌اند، اظهار کرد: ۱۹ شهرستان دیگر نیز تا پایان شهریور به این طرح اضافه خواهند شد و بدین‌ترتیب همه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور تجربه عملی اجرای برنامه را به دست خواهند آورد. 
وی تأکید کرد: این شیوه اجرا با توجه به تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی و زیرساختی استان‌های مختلف طراحی شده تا پس از رفع نواقص، امکان تعمیم برنامه به سراسر کشور فراهم شود. 
رئیسی با تشریح خدمات برنامه پزشک خانواده گفت: هر خانوار تحت پوشش یک تیم سلامت شامل پزشک، مراقب سلامت، ماما و سایر اعضای تیم قرار می‌گیرد و خدمات سطح اول از جمله مراقبت‌های پیشگیرانه، واکسیناسیون، غربالگری، کنترل بیماری‌های مزمن و چهار نوبت ویزیت پزشک خانواده به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. 
وی افزود: در صورت نیاز به خدمات تخصصی، بیمار از طریق نظام ارجاع برای پزشک متخصص نوبت دریافت می‌کند و سهم پرداختی وی در مراکز دولتی به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. 
معاون بهداشت وزارت بهداشت، پرونده الکترونیک سلامت را یکی از ارکان اصلی برنامه پزشک خانواده دانست و گفت: تمامی سوابق درمانی، آزمایش‌ها، داروها، تصویربرداری‌ها و خدمات سلامت افراد در این سامانه ثبت می‌شود و پزشک می‌تواند با مشاهده سوابق بیمار، از انجام خدمات و تجویز‌های غیرضروری جلوگیری کند. 
رئیسی با تأکید بر اینکه اجرای موفق پزشک خانواده نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست، خاطرنشان کرد: سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان برنامه و بودجه، مجلس و سایر نهاد‌های مرتبط باید در تأمین منابع و ایجاد انضباط مالی مشارکت فعال داشته باشند تا منابع حوزه سلامت دقیقاً در محل پیش‌بینی‌شده هزینه شود. 
وی با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده در بیش از ۱۰۰کشور جهان گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد این برنامه علاوه بر ارتقای عدالت در سلامت، موجب افزایش بهره‌وری منابع، کاهش هزینه‌های غیرضروری و بهبود کیفیت خدمات می‌شود. به گزارش وبدا، معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار کرد: اجرای برنامه پزشک خانواده در ۶۴ شهرستان تا پایان امسال به‌طور کامل ارزیابی خواهد شد و پس از رفع نواقص، زمینه برای اجرای سراسری آن در کشور فراهم می‌شود. 
وی از حمایت‌های رئیس‌جمهور در اجرای برنامه پزشک خانواده قدردانی کرد و گفت: با وجود همه مسائل و مشکلات کشور، رئیس‌جمهور با جدیت اجرای این برنامه ملی را دنبال می‌کند و امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌ها، پزشک خانواده به یکی از ماندگارترین اصلاحات نظام سلامت کشور تبدیل شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پزشک ، سلامت ، اورژانس
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