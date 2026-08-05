‌‌اعتراف به قتل باربر بر سر ۲۰۰ هزار تومان

جوان آنلاین: دو باربر بازار تهران بر سر کرایه ۲۰۰ هزار تومانی درگیر شدند و درگیری به قتل انجامید. قاتل پس از فرار در شهریار دستگیر شد و گفت: «قصد قتل نداشتم.»

شامگاه شنبه، دهم مردادماه، مأموران کلانتری ۱۱۳ بازار از درگیری دو مرد جوان در محدوده بازار بزرگ تهران باخبر شدند و راهی محل شدند.

وقتی مأموران به محل حادثه رسیدند، دریافتند دقایقی قبل بین دو باربر بازار تهران درگیری خونینی رخ داده است. در جریان این درگیری، یکی از آنها با چوبدستی ضربه‌ای به سر دیگری زده و از محل فرار کرده است. مرد زخمی نیز برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

اعلام مرگ در بیمارستان

مأموران در ادامه به بیمارستان رفتند، اما تیم پزشکی اعلام کرد که مرد ۴۰ ساله به نام «حمید» بر اثر شدت ضربه به سرش جان باخته است. با اعلام خبر قتل، پرونده به دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی برای رسیدگی در اختیار تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری قاتل در شهریار

مأموران در نخستین گام، هویت قاتل را به نام «کامیار» شناسایی و وی را تحت تعقیب قرار دادند. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه مأموران مخفیگاه قاتل را در باغی در شهریار شناسایی و او را در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت کردند.

اعتراف قاتل: قصد قتل نداشتم

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی، با اظهار پشیمانی به قتل اعتراف کرد. وی در توضیح ماجرا گفت: «من و مقتول چند سالی در بازار همکار بودیم و باربری می‌کردیم. او می‌گفت سابقه بیشتری از من دارد و اکثر بار‌ها را باید او ببرد. چند ماه قبل سر همین موضوع با هم اختلاف پیدا کردیم. شب حادثه، یک مشتری با من تماس گرفت و گفت باری را از یک پاساژ تحویل بگیرم و به مغازه‌ای تحویل بدهم. کرایه‌ام ۲۰۰ هزار تومان بود، پس راهی پاساژ شدم. وقتی بار را حمل کردم، مقتول به من گفت که فردی که با من تماس گرفته تا بارش را جابه‌جا کنم، مشتری او است و باید بار را به او تحویل بدهم. با هم درگیر شدیم و با چوبدستی ضربه‌ای به سرش زدم، اما قصد قتل نداشتم.»

ادامه تحقیقات

تحقیقات از متهم برای روشن شدن زوایای پنهان این حادثه ادامه دارد.