جوان آنلاین: مجرمی که با الهام از فیلمهای هالیوودی در نقش مأمور پلیس از پارکبانهای غیرقانونی اخاذی میکرد، با شکایت طعمههایش دستگیر شد.
چندی قبل، مرد جوانی با چشمانی نگران به اداره پلیس تهران مراجعه کرد و از مأمور پلیس قلابی به اتهام اخاذی شکایت کرد. او در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «من پارکبان هستم و در یکی از محلههای شلوغ تهران، کنار خیابان به شهروندان جای پارک ساعتی میفروشم و از خودروهایشان محافظت میکنم. چند روز قبل، مرد جوانی که لباس پلیس به تن داشت و بیسیم و دستبند هم همراه داشت، به سراغ من آمد. او گفت چند روزی است مرا تحت نظر دارد و از رانندگان به صورت غیرقانونی هزینه پارک میگیرم و تعدادی از آنها هم از من شکایت کردهاند. تهدید کرد باید به اداره پلیس بروم و بازجویی شوم. گفت بعد از این اجازه نمیدهد در این محل کار کنم، مگر اینکه به او پول بدهم. من هم برای اینکه کارم را از دست ندم، مبلغی به حسابش واریز کردم.»
اخاذی مجدد و کشف حقیقت
شاکی ادامه داد: «تصور میکردم پس از این، کسی مزاحم کارم نمیشود، اما چند روز بعد همان مرد جوان دوباره به سراغم آمد و از من اخاذی کرد. یک روز قبل با یکی از دوستانم صحبت میکردم که فهمیدم همین مرد که ادعا میکند مأمور پلیس است، از دوستم که او هم در محله دیگری پارکبان است، اخاذی کرده است. وقتی تحقیق کردیم، فهمیدیم او مأمور قلابی است و به این شیوه از من و همکارانم اخاذی میکند. به همین دلیل به اداره پلیس آمدم و از آن مرد شکایت دارم.»
شیوه اخاذی متهم
با ثبت این شکایت، پرونده به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت برای رسیدگی در اختیار تیمی از مأموران پلیس قرار گرفت. بررسیها نشان داد که مرد جوان مأمور نیست و با پوشیدن لباس مأمور از پارکبانها و کارگران اخاذی میکند.
مرد مأمورنما هر روز صبح به سراغ افرادی میرفت که به صورت غیرقانونی خیابان یا کوچهای را تصرف کرده و به شهروندان جای پارک میفروشند. همچنین شکایتهای دیگری نیز به پلیس رسید که حکایت از آن داشت که متهم به همین شیوه از پارکبانها و کارگران افغان اخاذی میکند.
یکی از شاکیان به مأموران گفت که مرد مأمورنما به بهانه اینکه جرمی مرتکب شده است، او را بازرسی بدنی کرده و پولها و لوازم گرانقیمتش را با تهدید گرفته است. شاکیان دیگر نیز اعلام کردند که متهم با تهدید به داشتن حکم بازداشت، مبالغی را از آنها به زور گرفته است.
شناسایی و دستگیری متهم
در حالی که هر روز به تعداد شاکیان افزوده میشد، مأموران با بررسی شماره حسابی که شاکیان پول به آن واریز کرده بودند، متهم را شناسایی کردند. بررسیها نشان داد که متهم، مرد ۳۶ سالهای به نام «کامران» است که هیچ سابقه کیفری و بازداشتی ندارد.
با به دست آمدن این اطلاعات، مأموران به سرعت کامران را بازداشت و به اداره پلیس منتقل کردند. متهم در بازجوییها به اخاذیهای سریالی به این شیوه اعتراف کرد.
ادامه تحقیقات
تحقیقات از متهم برای شناسایی شاکیان احتمالی ادامه دارد.
تصور نمیکردم دستگیر شوم
کامران که چند سال پیش مدرک کارشناسی خود را در رشته شیمی دریافت کرده است، به جای جستوجوی یک شغل آبرومند، تصمیم گرفت با جعل هویت مأمور پلیس از پارکبانها اخاذی کند. او درباره انگیزهاش میگوید: «تصور نمیکردم افرادی که خودشان مشغول فعالیت غیرقانونی هستند، از من شکایت کنند و در نهایت باعث دستگیریام شوند.»
با وجود اینکه تحصیلات دانشگاهی دارید، چرا به دنبال یک شغل آبرومند نرفتید؟
من چند سال قبل در رشته شیمی لیسانس گرفتم، اما هر چه دنبال یک کار با درآمد مناسب گشتم، نتیجهای نگرفتم. هر جایی هم که کار پیدا میکردم، حقوقش آنقدر کم بود که فقط میشد زنده ماند. با آن درآمد نه میتوانستم خرج زندگی را بدهم و نه آیندهای برای خانوادهام بسازم. الان اجاره یک آپارتمان کوچک را دیدهاید؟ تمام حقوقم صرف اجاره خانه میشد و چیزی برای بقیه هزینهها باقی نمیماند.
چه شد که تصمیم گرفتید خودتان را مأمور پلیس معرفی کنید و از مردم اخاذی کنید؟
دنبال راهی بودم که پول بیشتری به دست بیاورم. فکر میکردم اگر در پوشش مأمور پلیس باشم، کمتر کسی جرئت مخالفت میکند یا به من شک میکند. به نظرم این روش کمدردسر و پردرآمد بود.
یعنی اصلاً احتمال نمیدادید دستگیر شوید؟
نه، واقعاً چنین فکری نمیکردم. تصورم این بود که کسی از من شکایت نمیکند، چه برسد به اینکه شناسایی و بازداشت شوم.
چرا اینقدر مطمئن بودید؟
چون بیشتر سراغ پارکبانهایی میرفتم که خودشان غیرقانونی جای پارک را در خیابانها میفروختند. آنها هم میدانستند کارشان خلاف قانون است. من تهدیدشان میکردم که اگر پول ندهند، اجازه نمیدهم آنجا کار کنند یا تحویلشان میدهم. آنها هم برای اینکه دردسر درست نشود، پول میدادند و به کارشان ادامه میدادند. فکر میکردم هیچوقت علیه من شکایت نمیکنند.
حالا که همان افراد از شما شکایت کردهاند و بازداشت شدهاید، چه احساسی دارید؟
از دستگیریام شوکه شدم، اما خیلی ناراحت نیستم. بالاخره هر کسی خلاف کند، باید منتظر چنین روزی هم باشد. شاید عجیب باشد، اما فکر میکنم بعد از این پرونده بیشتر شناخته شوم. من همیشه دوست داشتم معروف باشم؛ هرچند حالا شاید این شهرت بین خلافکارها باشد.
ایده این شیوه اخاذی از کجا به ذهنتان رسید؟
من علاقه زیادی به فیلمهای سینمایی، مخصوصاً فیلمهای هالیوودی، دارم. در بعضی از آنها دیده بودم که افراد با جعل هویت مأموران، دیگران را میترسانند و از آنها پول میگیرند. همان موقع این فکر به ذهنم رسید که از همین روش برای کسب درآمد استفاده کنم، اما حالا میبینم پایانش چیزی جز دستگیری و زندان نبود.