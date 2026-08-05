کد خبر: 1372702
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
سیاست » اخبار کلی
نظم جدید هرمز بدون نسخه امریکایی

 ایران قواعد تازه بازی در تنگه هرمز را می‌نویسد

1 همزمان با انتشار گزارش‌هایی از نزدیک شدن مذاکرات ایران و عمان به مرحله نهایی، برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که تهران و مسقط در حال تدوین ترتیباتی تازه برای مدیریت تردد در تنگه هرمز هستند

جوان آنلاین: همزمان با انتشار گزارش‌هایی از نزدیک شدن مذاکرات ایران و عمان به مرحله نهایی، برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که تهران و مسقط در حال تدوین ترتیباتی تازه برای مدیریت تردد در تنگه هرمز هستند؛ ترتیباتی که با هدف تأمین امنیت کشتیرانی، صیانت از حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی و طراحی ساز و کار‌های آینده این گذرگاه راهبردی دنبال می‌شود. در مقابل، اما منابع مختلف تأکید دارند که دخالت‌های امریکا و تهدید‌های نظامی این کشور، روند دستیابی به توافق را با چالش و تأخیر مواجه کرده است. همزمان، مقامات جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کنند که مذاکرات مربوط به تنگه هرمز صرفاً میان تهران و مسقط انجام می‌شود، هیچ ارتباطی به امریکا ندارد و شرایط این آبراه نیز دیگر به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت؛ موضعی که از شکل‌گیری نظم جدیدی در مدیریت یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان حکایت دارد. 
 
با ادامه رایزنی‌های ایران و عمان، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به سران کاخ سفید نوشت: «دور نیست روزی که نه تنها از منطقه، بلکه از تمام کشور‌هایی که امروز میزبان پایگاه‌های تروریستی شما هستند، اخراج شوید. آن روز، روزی است که مجبورید همه سرمایه پایگاه‌هایتان را برای تأمین امنیت در خاک خودتان هزینه کنید...». 
در همین حال، یک مقام آگاه، دخالت‌های امریکا و تهدید‌های دونالد ترامپ را عامل اصلی به تأخیر افتادن توافق ایران و عمان درباره تنگه هرمز دانست. وی تصریح کرد تا زمانی که دخالت‌های امریکا و تهدید به حمله نظامی علیه ایران ادامه داشته باشد، روند دستیابی به توافق نیز با تأخیر مواجه خواهد بود. 
این مقام آگاه همچنین تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران «زیر سایه تهدید هیچ توافقی نخواهد کرد»؛ موضعی که نشان می‌دهد تهران هرگونه توافق درباره ترتیبات جدید تنگه هرمز را مشروط به کنار گذاشته شدن سیاست فشار و تهدید از سوی امریکا می‌داند. 

 کارشکنی امریکا مانع بازگشایی تنگه هرمز 
در همین راستا، یک منبع مطلع نیز به خبرگزاری صدا و سیما گفت که گفت‌و‌گو‌های ایران و عمان صرفاً ناظر بر ترتیبات عبور و مرور در تنگه هرمز است و نباید آن را به معنای بازگشایی فوری این آبراه راهبردی تلقی کرد. به گفته این منبع، توافق احتمالی درباره ترتیبات عبور در تنگه هرمز هیچ ارتباطی با باز شدن فوری تنگه ندارد و بازگشایی آن منوط به تغییر رفتار و اصلاح تخلفات امریکا خواهد بود. این منبع همچنین تأکید کرد که مذاکرات درباره ترتیبات تردد در تنگه هرمز، مذاکراتی صرفاً ایرانی ـ عمانی است و هیچ ارتباطی به امریکا ندارد. 
در ادامه این روند، حسن قشقاوی، عضو و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از برگزاری نشست‌های تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف مدیریت تنگه هرمز خبر داد. وی گفت: هفته گذشته جلسه‌ای مقدماتی با حضور دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان نیرو‌های مسلح، وزارت امور خارجه و قوه قضائیه در کمیسیون امنیت ملی برگزار شد و مقرر شده است تمامی دستگاه‌ها، علاوه بر توضیحات شفاهی، پیشنهاد‌های خود را به صورت مکتوب نیز ارائه کنند. قشقاوی افزود که اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز با حضور نمایندگان معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهاد‌های ارائه‌شده را بررسی کرده‌اند، اما به دلیل نرسیدن همه پیشنهادها، مقرر شده این جلسات در هفته آینده ادامه یابد تا تمامی طرح‌ها با طرح اصلی کمیسیون که پیش‌تر به تصویب رسیده، تطبیق و بررسی شود. به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، پس از تکمیل بررسی‌ها، اعضای کمیسیون درباره طرح نهایی اعلام نظر خواهند کرد و پس از طی مراحل لازم، موضوع برای بررسی به صحن مجلس ارائه می‌شود. وی در عین حال تأکید کرد که این فرآیند تقنینی، مانعی برای اقدامات عملیاتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تنگه هرمز نبوده است. 
قشقاوی با اشاره به تلاش امریکا برای ایجاد کریدوری در جنوب تنگه هرمز اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران کریدور جنوبی را که امریکا برخلاف بند پنجم تفاهم ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد درصدد تحمیل آن با فشار و تهدید بود، نمی‌پذیرد. وی تصریح کرد که این کریدور نمی‌تواند امنیت ملی و منافع ملی ایران را تأمین کند و به همین دلیل مخالفت صریح جمهوری اسلامی ایران به طرف عمانی اعلام شده است. 


 هرمز به شرایط گذشته بازنمی‌گردد 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین با اشاره به هماهنگی کامل میدان و دیپلماسی در چارچوب رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب گفت که ساز و کار تصمیم‌گیری کشور در این موضوع روشن است و در همین چارچوب، پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران نیز به طرف عمانی ارائه شده است. قشقاوی ادامه داد که تهران خواهان استمرار رایزنی‌های دوجانبه با عمان، چه در تهران و چه در مسقط، است و بار دیگر تأکید کرد که این مذاکرات صرفاً میان دو کشور انجام می‌شود و هیچ ارتباطی با امریکا یا سایر کشور‌ها ندارد. وی در عین حال افزود که برخی کشور‌های منطقه بر این باورند که در صورت دستیابی ایران و عمان به توافق درباره تنگه هرمز، امکان اجرای دیگر بند‌های تفاهم ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد نیز فراهم خواهد شد، هرچند تحقق این موضوع به روند پیشرفت مذاکرات در آینده بستگی دارد. 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان با اشاره به شرایط ناشی از جنگ اقتصادی، جنگ نظامی و جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که بر اساس حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های دریانوردی و اختیارات کشور‌های ساحلی، ایران حق دارد برای تأمین امنیت و ایمنی خود تصمیمات لازم را اتخاذ کند. قشقاوی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران با محوریت امنیت ملی و منافع ملی، ترتیبات جدیدی را در تنگه هرمز اعمال خواهد کرد و «مطلقاً شرایط به پیش از آغاز جنگ در تنگه هرمز بازنخواهد گشت»؛ موضعی که نشان می‌دهد تهران در حال ترسیم چارچوبی تازه برای مدیریت این گذرگاه راهبردی، بر پایه حقوق کشور‌های ساحلی و بدون پذیرش مداخلات و نسخه‌های تحمیلی امریکا است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مذاکرات ، ایران ، عمان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

اربعین مصداق قدرت نرم است

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

جنگ روانی تنگه‌ها!

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

هر شبش شب قدر بود

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

تضعیف پلیس، فروپاشی همه‌چیز

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

خون شهید خلبان کاظمی میثاق دوباره مردان آسمانی این سرزمین برای جان‌نثاری در راه وطن است

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

سهمیه بنزین باید ملی شود

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

تنبیه متجاوز عملیاتی شد

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

تسلیت عراقچی به دولت و ملت ژاپن در پی وقوع زمین لرزه

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ترکیه و پاکستان

اشتباهاتی که شیرینی سفر اربعین را کم می‌کند

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

جزئیات حمله موشکی بامداد پنجشنبه آمریکا به شهرستان بوشهر

عربستان همچنان میزبان مراحل پایانی لیگ نخبگان آسیا

آمریکا به هیچ توافقی پایبند نیست/مقاومت با قدرت باقی می‌ماند

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

وزیر صمت عازم پاکستان شد

فشار فزاینده کم‌آبی بر شریان‌های حیاتی سمنان

جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار