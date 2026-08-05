کد خبر: 1372701
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
سیاست » اخبار کلی
گفت‌وگوی تلفنی رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با رئیس‌جمهور

پزشکیان: فلسطین هرگز از اولویت سیاست خارجی ایران خارج نخواهد شد

1 از هر تصمیم رهبران فلسطینی در روند مذاکرات حمایت می‌کنیم

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مسئله فلسطین همچنان اولویت نخست جهان اسلام و از اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، بر تداوم حمایت همه‌جانبه از ملت فلسطین، پشتیبانی از تصمیمات رهبران فلسطینی و ضرورت تقویت وحدت و همگرایی کشور‌های اسلامی تأکید کرد. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در گفت‌وگوی تلفنی با آقای خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ضمن تبریک انتصاب وی به این مسئولیت، ابراز امیدواری کرد که پذیرش این مسئولیت با توفیق الهی، منشأ خدمت به ملت فلسطین و مردم مقاوم غزه و زمینه‌ساز عزت و سربلندی هرچه بیشتر آنان باشد. رئیس‌جمهور در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فلسطین، به‌ویژه در ایام سالگرد شهادت اسماعیل هنیه، این ضایعه را تسلیت گفت و با اشاره به شهادت وی در جریان سفر به جمهوری اسلامی ایران، این اقدام را جنایتی ناجوانمردانه از سوی رژیم صهیونیستی توصیف کرد. 
دکتر پزشکیان با تجلیل از صبر، استقامت و مقاومت مردم فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که قلب و روح ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم مظلوم فلسطین است و جمهوری اسلامی ایران تا حد ممکن از ملت فلسطین حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. 

 حمایت از تصمیم رهبران فلسطینی در روند مذاکرات
رئیس‌جمهور همچنین از نقش و مدیریت خلیل الحیه در ایجاد هماهنگی میان گروه‌های فلسطینی قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر تدبیر، ابتکار و تصمیمی که رهبران فلسطینی در روند مذاکرات اتخاذ کنند، حمایت خواهد کرد. رئیس‌جمهور با اشاره به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و امریکا علیه خاک جمهوری اسلامی ایران و شرایط منطقه، تصریح کرد: با وجود این مشکلات، مسئله فلسطین همچنان جایگاه محوری خود را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حفظ کرده و از نگاه مسئولان، سیاستگذاران و رهبر جمهوری اسلامی ایران دور نمانده است و همچنان مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود. دکتر پزشکیان ضمن آرزوی سلامتی، عزت و پیروزی برای ملت فلسطین، بر تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین تأکید کرد و اظهار داشت: ایران از هیچ تلاشی برای کمک به ملت فلسطین دریغ نخواهد کرد. 

 وحدت اسلامی راه غلبه بر باطل
رئیس‌جمهور همچنین خواستار تقویت وحدت، انسجام و همگرایی میان کشور‌های اسلامی برای دفاع از منافع امت اسلامی شد. دکتر پزشکیان در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با درخواست ابلاغ سلام خود به سایر مجاهدان و مسئولان فلسطینی، اظهار داشت: وحدت و همبستگی کشور‌های اسلامی می‌تواند زمینه غلبه حق بر باطل را فراهم کند. رئیس‌جمهور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره حامی ملت مظلوم، مقاوم و قهرمان فلسطین بوده و خواهد بود و تلاش خواهد کرد با گسترش همکاری‌ها با کشور‌های اسلامی، اختلافات موجود کاهش یابد و امت اسلامی در برابر دشمنان به وحدت و انسجام بیشتری دست یابد. 

 رژیم صهیونیستی عامل برهم زننده ثبات و امنیت منطقه
در این گفت‌وگوی تلفنی آقای خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز با گرامیداشت یاد شهید اسماعیل هنیه، شهادت وی در جمهوری اسلامی ایران را نمادی از وحدت خون، سرنوشت، رویکرد و مواضع مشترک امت اسلامی در قبال مسئله فلسطین دانست. 
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با اشاره به همزمانی آغاز مسئولیت دکتر پزشکیان در مقام ریاست جمهوری با شهادت اسماعیل هنیه، از مدیریت جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف و عبور از شرایط حساس منطقه‌ای تجلیل کرد و این روند را نشانه مدیریت مسئولان دولت جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش‌ها و تحولات منطقه‌ای توصیف کرد. الحیه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حملات امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را عامل اصلی بی‌ثباتی و تهدید امنیت منطقه دانست و تأکید کرد که این رژیم، با وجود حمایت‌های امریکا، در مسیر افول قرار دارد. رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین با تمجید از ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها، اظهار داشت که ایران توانسته معادلات جدیدی در منطقه ایجاد کند و ابراز اطمینان کرد جمهوری اسلامی ایران در ادامه نیز به دستاورد‌های خود دست خواهد یافت، دستاورد‌هایی که به سود ایران، منطقه و جهان اسلام خواهد بود. خلیل الحیه همچنین با ابراز امیدواری نسبت به آینده محور مقاومت، تأکید کرد که این جریان در کشور‌های مختلف منطقه در نهایت به اهداف و آرمان‌های خود دست خواهد یافت. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با اشاره به ادامه جنگ در غزه و وضعیت کرانه باختری، قدس و مسجدالاقصی، از استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین قدردانی کرد و گفت: مردم فلسطین با وجود تداوم حملات و فشارها، بر آرمان‌های خود و خون شهدای فلسطین پایبند خواهند ماند. 

 اجازه نمی‌دهیم رژیم صهیونیستی به‌اهدافش برسد
الحیه در ادامه با اشاره به روند مذاکرات سیاسی، اظهار داشت که جنبش حماس این مذاکرات را با مشارکت و هماهنگی سایر گروه‌های فلسطینی دنبال می‌کند و همان‌گونه که در میدان نبرد ایستادگی کرده است، در عرصه دیپلماسی نیز اجازه نخواهد داد رژیم صهیونیستی به اهدافی دست یابد که در میدان جنگ به آن نرسیده است. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس همچنین خواستار بهره‌گیری از تجربیات جمهوری اسلامی ایران و مسئولان ایرانی در روند مذاکرات، در راستای تأمین منافع ملت فلسطین شد و ابراز امیدواری کرد تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک نیز در کنار مقاومت میدانی به تحقق اهداف ملت فلسطین منجر شود. خلیل الحیه با اشاره به عملیات طوفان الاقصی، ابراز امیدواری کرد پایان این روند با آزادی فلسطین و قدس شریف همراه باشد. 
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس همچنین با گرامیداشت یاد رهبران و فرماندهان شهید محور مقاومت، بر تداوم همکاری و همگرایی میان جریان‌های همسو تأکید کرد و گفت که در چارچوب مسئولیت‌های خود برای تقویت وحدت امت اسلامی تلاش خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با رئیس‌جمهور کشورمان دیدار کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فلسطین ، حماس ، همگرایی
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