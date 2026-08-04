جوان آنلاین: نام حسین (ع) که به میان بیاید، هیچ چیز نمیتواند جلودار عاشقان و شیفتگانش باشد. حتی دمای ۵۰ درجه مرداد ماه کربلا هم مانع حضور میلیونها عاشق از سراسر جهان در سرزمین عشق نشد! مغناطیس عشق حسین (ع)، انگار همه آزادگان عالم را از اقصی نقاط جهان برای طواف دور ضریح ششگوشهاش فرا میخواند! طوافی که در ازدحام میلیونها عاشق و زائر اربعین، آن هم در دمای ۵۰ درجه، میتواند زائر حسینی را تا بهشت بالا ببرد. اربعین امسال، یک تفاوت فاحش با سالهای گذشته داشت: حماسهسرایان با پرچمهای سرخ و متحدتر از همیشه، فریاد انتقام را در مشایه و بینالحرمین به گوش جهانیان رساندند. انتقام از همه جانیانی که کودکان غزه و میناب را به خون غلتاندند و انتقام از همه طاغوتهایی که مرجعی بزرگ را همچون جدش حسین (ع) به شهادت رساندند.
زیر قبه حرم حسین (ع) و به حرمت خون حسین (ع)، خدای حسین (ع) هیچ دعایی را مستجاب نشده باز نمیگرداند؛ انگار این گوشه از جغرافیای زمین، یک قدم تا عرش الهی فاصله است و همین حال و هواست که همه ساله میلیونها عاشق دلداده را به جغرافیای حسین میکشاند.
عاشقانی که سختی و رنج طی کیلومترها را با پای پیاده به جان میخرند و وقتی خسته، با پاهای تاولزده و گرد و غبار مسیری ۸۰ کیلومتری روز اربعین به بهشت کربلا میرسند، حضور در جغرافیای حسین و تنفس در هوای حسین، آنچنان حلاوت در کامشان میریزد که انگار تمام دنیا را یکجا در دستانشان گذاشتهاند.
غمی شیرین!
«اصلاً حسین (ع) جنس غمش فرق میکند»؛ این را ما عاشقان حسینی خوب میدانیم و خوب متوجه میشویم. اصلاً همین غم شیرین است که میلیونها نفر را از سراسر دنیا به سرزمین کربلا میکشاند، سرزمین آتش و لب تشنگی.
اینجا که قدم میگذاری، انگار روز عاشورا پیش چشمانت تصویر میشود؛ همان تصویری که قافلهسالار کربلا، زینب (س)، در توصیفش گفت: «ما رایت الا جمیلا»! و اینگونه است که اینجا، در این سرزمین پر بلا با آن آفتاب سوزان و زمینهای خشک، نمیتوانی چیزی جز زیبایی ببینی!
و مردم عراق که امروز به جبران واقعه عاشورا و حادثه کربلا، برای حسین (ع) و زوار حسین (ع) از جان مایه میگذارند و با تمام وجود خدمتگزار زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند. پیر و جوان و حتی کودکان خردسال عراقی در مسیر مشایه و موکبهای عراقی، با نابترین چیزی که میتوان از اخلاص تعریف کرد و آن را به تصویر کشید، در میانه میدان خدمتگزاری زائران حضرت عشق حضور دارند و این یعنی مردم عراق خوب راه و رسم عاشقی کردن را یاد گرفتهاند.
نزدیک به ۵ میلیون زائر خارجی
کشتی نجات حسین (ع) برای همه جا دارد. بنابر اعلام واحد رسانه امنیتی عراق، از آغاز ماه محرم تا کنون، بیش از ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۶۶۰ زائر خارجی وارد عراق شدهاند.
زائران اربعین حسینی فقط ایرانی و عراقی نیستند. حتی فارغ از دین و مذهب، هر انسان آزادهای از هر کجای دنیا برای حضور در حماسه اربعین حسینی، خودش را به کربلا میرساند و زائر حضرت عشق میشود تا رسم دلدادگی را به جا آورد و در دریای پر تلاطم دنیای امروز، در کشتی نجات حسین برای خودش جا باز کند.
فراتر از ۲۰ میلیون زائر در اربعین حسینی
گزارشهای ارائه شده توسط مقامات عراقی به نخستوزیر این کشور، حاکی از آن است که شمار زائران اربعین حسینی از ۲۰ میلیون تن فراتر رفته است. هیچ جای دنیا و در هیچ فستیوال و همایشی، حضور بیش از ۲۰ میلیون نفر ثبت و ضبط نمیشود، اما مغناطیس عشق حسین، این همه عاشق و زائر را گرد خود میکشاند.
به همین خاطر هم اگرچه رسانههای معاند فارسیزبان از پوشش خبری این مراسم سانسور میکنند، اما بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانهای نمیتوانند از این اجتماع بزرگ دهها میلیونی، آن هم در این شرایط خاص و گرمای هوا، چشم پوشی کنند.
آنطور که «توفیق الحبالی»، مدیر رسانه و ارتباطات دولتی استان کربلا، خبر داده، تعداد خبرنگاران، فعالان رسانهای، عکاسان و تکنسینهای شرکتکننده در پوشش خبری زیارت، حدود ۶۰۰ نفر است؛ علاوه بر این، ۱۴۳ خبرنگار و روزنامهنگار عرب و خارجی از ملیتهای مختلف در این مراسم حضور دارند که این امر نشاندهنده میزان توجه رسانههای جهانی به زیارت اربعین است.
بازگشت
حالا زائران اربعین حسینی، در حالی که کولهبارشان پر از رزق معنوی زیارت حسین شده و سنگینی غمها و درد دلهایشان را در سرزمین کربلا جا گذاشتهاند، کمکم به وطن باز میگردند. هر چند عدهای زودتر زیارتشان را کرده و راهی خانه شدهاند.
به گفته سردار محمدباقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین از ابتدای اجرای طرح تا پایان روز ۱۱ مردادماه، حدود ۳ میلیون و ۱۷۸ هزار نفر از مرزهای کشور به سمت عراق خارج شدهاند و تاکنون حدود یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر نیز پس از زیارت از طریق مرزهای کشور وارد ایران شدهاند.
معاون عملیات پلیس راهور فراجا همچنین از بازگشت نزدیک به ۲ میلیون زائر اربعین به کشور خبر داد.
آغاز مسیر انتظار
و اربعین پایان مسیر مشایه و طی کردن عمودهای راه نجف تا کربلا نیست؛ اربعین خودش یک آغاز است. آغاز راهی که با حسین شروع شد و با انتظار برای منتقم خونش به پایان میرسد.