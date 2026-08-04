پرونده قصاص دکتر داروساز که در محراب مسجد بقیهالله اعظم در منطقه پونک تهران، امام جماعت را با ضربات چاقو به قتل رساند، برای اجرا به شعبه اجرای احکام فرستاده شد.
روز پنجشنبه، دهم مهرماه سال گذشته، مأموران کلانتری ۱۴۰ باغ فیض به بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران خبر دادند که امام جماعت مسجدی در منطقه پونک در درگیری زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت خونریزی فوت کردهاست. با اعلام این خبر، بازپرس جنایی همراه با تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی بیمارستان شدند و در آنجا با جسد حجتالاسلام حیدری، امام جماعت موقت مسجد بقیهالله اعظم پونک، روبهرو شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.
ماجرای جانشینی امام جماعت
بررسیها نشان داد که حجتالاسلام واعظی، امام جماعت اصلی مسجد، روز حادثه برای سفر زیارتی عازم مشهدالرضا شده بود و مرحوم حجتالاسلام حیدری را که از دوستان صمیمیاش بود، به جای خود برای اقامه نماز جماعت ظهر تعیین کرده بود. در حالی که امام جماعت مشغول خواندن تعقیبات بین دو نماز بود، مرد ناشناسی ناگهان با چاقویی به سمت او حملهور شد و او را در محراب به شدت زخمی کرد.
دستگیری قاتل به دست نمازگزاران
قاتل پس از حادثه فرار کرد، اما در تعقیب و گریز نمازگزاران در یکی از خیابانهای اطراف به دام افتاد. گفتههای اهالی محل حکایت از آن داشت که قاتل اهل آن محل نبوده و لحظه حادثه با در دست داشتن دو چاقو به امام جماعت مسجد حملهور شده است. همچنین مشخص شد که قاتل وقتی به دام میافتد، تصمیم میگیرد با خوردن تعداد زیادی قرص به زندگی خود پایان دهد، اما پس از انتقال به بیمارستان، با تلاش پزشکان از مرگ نجات پیدا میکند.
اعترافات قاتل
متهم پس از بهبودی در بازجوییها به قتل امام جماعت مسجد اعتراف کرد و در ادعایی گفت: «من تحصیلات دکترای داروسازی دارم و سالها در درمانگاهی در غرب تهران مشغول به کار بودم. درآمدم خوب بود، اما ازدواج نکرده بودم و تصمیم داشتم تنها باشم. تا اینکه سه سال قبل با مسئولان درمانگاه به مشکل خوردم و از محل کارم اخراج شدم. پس از این، ارتباطم با خانوادهام تیر و تار شد و از نظر روحی بهم ریخته شدم. روز حادثه، یکصد عدد قرص خوردم تا به زندگیام پایان دهم. حالم خوب نبود که از خانه بیرون آمدم و در خیابانها پرسه میزدم تا اینکه به این مسجد رسیدم. وارد مسجد شدم که ناگهان تصمیم گرفتم امام جماعت را بدون اینکه بشناسمش، به قتل برسانم.»
محکومیت به قصاص
متهم ۴۰ ساله پس از اعتراف و بازسازی صحنه قتل، روانه زندان شد و در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه و به قصاص محکوم گردید. رأی دادگاه پس از تأیید در دیوان عالی کشور، برای سیر مراحل اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد و روی میز قاضی امین کرمانینژاد قرار گرفت.
بدین ترتیب، نفسهای قاتل به شماره افتاد. پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد و به زودی طناب دار به گردن متهم آویخته خواهد شد.