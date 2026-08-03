سریال محمدحسین مهدویان به تلویزیون رسید

سریال «اهل ایران» که با موضوع جنگ اخیر ساخته شد، پس از انتشار در دو پلتفرم شبکه نمایش خانگی از سه‌شنبه ـ ۱۳ مرداد ماه ـ روی آنتن شبکه آی‌فیلم می‌رود.

جوان آنلاین: به نقل از روابط‌عمومی مرکز سریال سوره، سریال «اهل ایران» به طراحی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری، پس از انتشار در پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی همزمان با ابعین حسینی روی آنتن شبکه آی‌فیلم می‌رود.

«اهل ایران» با سرپرستی نویسندگی مهدی یزدانی‌خرم و کارگردانی ۱۱ فیلمساز در ایام جنگ رمضان تولید شده است.

این مجموعه محصول مشترک مرکز سریال سوره و پلتفرم شیداست و از سه‌شنبه ۱۳ مرداد، هر شب ساعت ۲۰ از شبکه آی‌فیلم پخش می‌شود.

سیدجواد هاشمی، هادی مقدم دوست، هادی نائیجی، مهدی شامحمدی، سجاد پهلوان زاده، علی جعفرآبادی، محمد اسفندیاری، علی سرآهنگ، محسن بهاری، رضا شریفی، رضا محبی و مهران مهدویان کارگردانی اپیزود‌های مختلف این مجموعه را برعهده داشتند.

محمدحسین مهدویان با طراحی این مجموعه، پس از چند سال بار دیگر با این مجموعه داستانی به تلویزیون بازگشته است.