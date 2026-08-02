جوان آنلاین: سازمان خصوصی‌سازی در پی انتشار مطالبی درباره تصمیمات هیأت واگذاری در خصوص شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به منظور تنویر افکار عمومی بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایرنا، این سازمان ضمن تأکید بر لزوم استناد به مبنای قانونی در انتشار اخبار اعلام کرد: هیأت واگذاری در اجرای تکالیف مقرر در مصوبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نحوه قیمت‌گذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را تعیین تکلیف کرد.

در چهارصد و پنجاه و دومین جلسه هیأت واگذاری در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ موضوع قیمت سهام دولت در این شرکت با هدف افزایش سرمایه بانک ملی ایران و رد دیون دولت به بانک صادرات ایران مطرح و صرفاً در چارچوب اجرای تکلیف مقرر در مصوبه یادشده، نحوه قیمت گذاری تعیین تکلیف و به تصویب هیأت واگذاری رسید.

بر این اساس سازمان خصوصی سازی مکلف به تکمیل فرآیند قیمت‌گذاری و انجام تشریفات انتقال سهام دولت در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به بانک‌های ذی‌ربط شده است.

روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی از رسانه‌ها و فعالان حوزه اطلاع‌رسانی درخواست کرد در موضوعات مرتبط با هیأت واگذاری، پیش از انتشار اخبار و تحلیل‌ها، اطلاعات لازم را از دبیرخانه هیأت واگذاری (سازمان خصوصی سازی) استعلام و از انتشار مطالب غیرمستند و طرح موضوعاتی که موجب تشویش اذهان عمومی، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی کشور می‌شود، اکیداً خودداری کنند.