جوان آنلاین: در روزگاری که جنگ اقتصادی و عملیات روانی، هدفش تضعیف اعتماد عمومی است، گروههای جهادی در چهارمحالوبختیاری با حضور میدانی، خدمترسانی سریع و راهاندازی کارگاههای اشتغالزا، روایت دیگری از توان ملی میسازند که نامش امید است. سردار علی افضلی، فرمانده سپاه حضرت قمربنیهاشم (ع) چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با «جوان» از منطق این حرکت، شاخصهای کارآمدی جهادی، آمارها و ظرفیتهای اقتصادی استان میگوید. ظرفیتی که از موکبهای جهادی تا صنایع تبدیلی، میتواند معیشت را از شعار به برنامه تبدیل کند.
سردار! شما بارها تأکید کردهاید گروههای جهادی الگوی امیدآفرینی کشور هستند. این امیدآفرینی دقیقاً از کجا شروع میشود؟
امیدآفرینی از میدان خدمت شروع میشود، نه از پشت میز. گروههای جهادی وقتی در بحرانها، محرومیتزدایی و حتی توانمندسازی اقتصادی کنار مردم میایستند، اعتماد و امید را احیا میکنند. امروز دشمن روی القائاتی مثل بنبست، ناکارآمدی و ضرورت تسلیم کار میکند. اما جهادگران با خدمت واقعی نشان میدهند؛ میشود مسئله را حل کرد و این خود امید است.
نقش استان چهارمحال و بختیاری را در این مسیر چگونه میبینید؟
استان چهارمحالوبختیاری در ولایتباوری و ولایتپذیری سابقه روشن دارد. مردم ما در تاریخ خود تعبد و پایبندی به ولایت را نشان دادهاند. امسال هم در هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ یکبار دیگر بیعت تاریخی با امام زمان (عج) تجدید شد و یاد شهدای جنگ رمضان گرامی داشته شد؛ شهدایی که ۴۰نفر از آنان از همین استان تقدیم انقلاب اسلامی شدهاند. این روحیه، پشتوانه حرکتهای جهادی است.
اشاره کردید استان در بسیاری عرصهها «اولینها» را دارد. این «اولینها» چه پیامی برای جامعه دارد؟
پیامش این است که استان در لحظات حساس پیشتاز بوده است. نخستین شهید جامعه پزشکی مدافع حرم، شهید محمدحسن قاسمیاشفتگی است که با مأموریت پزشکی در جبهه مقاومت، در خط مقدم و نبرد رو در رو شهید شد. همچنین شهید علی عسگری تاوانکی، اولین شهید مدافع حرم استان در سال ۱۳۸۹ و شهید احمد قاسمی پرانی بهعنوان نخستین شهید جامعه امدادی و گروههای جهادی شناخته میشوند. اینها یعنی خدمت، دفاع و جهاد در متن زندگی مردم استان ریشه دارد.
در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، بر معیشت و زیرساخت و تولید ثروت تأکید شد. این محور را چگونه «دفاعی» میدانید؟
چون جنگ اقتصادی، جنگ بر سر «زندگی مردم» است. وقتی ما تأمین معیشت، ارتقای زیرساختهای زیستی و رفاهی و تولید ثروت را جدی میگیریم، داریم در برابر فشار دشمن مقاومت میکنیم و حتی پیشروی داریم. دشمن دوباره به امیدهای واهی گذشته برگشته، اما در برابر ملتی که مکتبخانه امام زمان (عج) است، شکست میخورد.
شما الگوی مدیریتی امام (ره) در دفاعمقدس را به گروههای جهادی پیوند میدهید. شباهت این دو چیست؟
امام راحل از همه ظرفیتهای مردم بهینه استفاده کرد و جنگ را به گنجینهای برای انقلاب تبدیل نمود. امروز هم گروههای جهادی همین کار را میکنند. از تخصصهای مختلف، از انگیزههای مردمی و از ظرفیت محلی برای حل مسائل استفاده میشود. یعنی مدیریت مبتنی بر مردم، شبکهسازی و اقدام میدانی.
سه شاخص اصلی گروههای جهادی را «کارآمدی در بحران، انعطافپذیری و عدالت توزیعی» عنوان کردید. اینها در عمل چه معنایی دارد؟
کارآمدی در بحران یعنی در لحظه نیاز، سریع و درست وارد عمل شوند. انعطافپذیری یعنی متناسب با شرایط منطقه، مأموریت و توان مردم، راهحل را تنظیم کنند، نه اینکه نسخه واحد بپیچند. عدالت توزیعی هم یعنی خدمات و امکانات به شکل منصفانه به مناطق مختلف برسد، بهخصوص مناطق محروم. مجموعه این سه شاخص، امید را از حرف به تجربه ملموس تبدیل میکند.
از آمار فعالیتهای جهادی استان بگویید؛ این شبکه چقدر گسترده است؟
در سطح استان هزارو۶۲۰ گروه جهادی تخصصی و عمومی فعال هستند که ۱۷۶گروه در سامانه اطلس جهادی ثبت شدهاند. قرارگاه عملیاتی استان با سه پهنه شکل گرفته و ۱۲قرارگاه منطقهای و ۵۶قرارگاه محلهای داریم که ۳۰مورد آن ویژه است. تجهیزات هم در سه مرحله در اختیار قرارگاهها قرار گرفته تا عملیاتها دقیقتر و پایدارتر انجام شود.
در حدود ۱۵۰شبانهروز گذشته، چه اقدامات شاخصی انجام شده است؟
در این بازه، ۲۱۶موکب جهادی برپا شده و گروهها به مشهد مقدس، تهران و قم اعزام شدهاند. در حوزه اقتصاد مردمی هم بیش از ۵۴کارگاه اشتغالزایی راهاندازی شده که ۳۰مورد با مشارکت مردم و ۲۴مورد با پشتیبانی بسیج بوده است. اینها یعنی حرکت جهادی فقط امداد نیست؛ مسیر توانمندسازی اقتصادی را هم دنبال میکند.
همکاری دستگاهها با گروههای جهادی در چه وضعی است؟
ما با بیش از ۹ اداره کل و سازمان استانی تفاهمنامه داریم. اولویتها روشن است که شامل محرومیتزدایی، آموزش و توانمندسازی میشود. وقتی دستگاهها پای کار بیایند و مردم هم مشارکت کنند، نتیجه هم سریعتر دیده میشود و هم ماندگارتر.
درباره ظرفیتهای اقتصادی چهارمحالوبختیاری چه نکتهای را کلیدی میدانید؟
استان ظرفیتهای متنوعی مثل محصولات گلخانهای، گلیمبافی، فرش، نمد، پرورش قارچ، گاو شیری، شترمرغ و بلدرچین دارد. از طرف دیگر چهارمحال و بختیاری قطب صنایع تبدیلی است؛ گز بلداژی، عسل کوهرنگ، زعفران فارسان، سرکه و ترشیجات، لواشک و رب انار عشایری از محصولات شاخصاند. اگر زنجیره ارزش را کامل کنیم، هم اشتغال پایدار میشود و هم معیشت تقویت.
باید عرض کنم، دومین کنگره ملی شهدای استان اول شهریورماه برگزار میشود و از همه دعوت میکنم حضور داشته باشند. پیام این است که با تکیه بر مردم، با کار جهادی و با حفظ عدالت، هم میشود مشکلات را حل کرد و هم امید را در جامعه تثبیت کرد.