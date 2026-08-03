جوان آنلاین: آغوش گشوده قلعه باستانی «فلکالافلاک» به روی مردم، آغازگر فصلی نو در بازآفرینی شهری خرمآباد است. طرحی که با تخریب دیوارهای زائد و احداث پیادهراه ششکیلومتری «چهارباغ افلاک»، حریم این اثر بینظیر ساسانی را به محیطی مفرح، زنده و پیونددهنده تاریخ، تمدن و نشاط شهروندی تبدیل خواهد کرد.
خرمآباد بهعنوان یکی از کهنترین سکونتگاههای بشری، این روزها شاهد اجرای یکی از بزرگترین و بینظیرترین پروژههای ساماندهی شهری در حریم اثر تاریخی فلکالافلاک است. این طرح که با هدف آزادسازی حریم قلعه و ایجاد زیرساختهای گردشگری مدرن کلید خورده، بنا دارد هویت بصری و ترافیکی مرکز استان لرستان را بهطور کامل متحول سازد و این گنجینه پنهان را در معرض دید جهانیان قرار دهد. سیدسعید شاهرخی، استاندار لرستان با تأکید بر اینکه مردم خرمآباد شایسته خدمات والاییاند خرمآباد و استان لرستان واقعاً یک گنج بهتماممعنا هستند، گفت: «خرمآباد و لرستان گنجیاب میخواهد که این فرصتها را برای مردم رونمایی و کشف کند. وزیر میراثفرهنگی در بازدیدی که از قلعه فلکالافلاک و حریم آن داشتند، ایدهشان این بود که این مجموعه در اختیار مردم قرار بگیرد و در این راستا طراحی بر این شکل شد که حریم این قلعه تاریخی یک پیادهراه احداث شود که عنوان آن هم چهارباغ افلاک در نظر گرفته شد.»
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این ابرپروژه شهری افزود: «عملیات اجرایی این طرح به همت شهرداری، میراثفرهنگی و همچنین مدیریت و راهبری دفتر فنی استانداری لرستان آغاز شده است. مجموعه مدیران استان دستبهدست هم دادهاند که یک کار فوقالعاده، نو و ماندگاری را تقدیم مردم عزیز خرمآباد و استان لرستان کنند. این طرح و مجموعه، بستهای از پروژههای مختلف است که در طول تاریخ خدمات شهری در لرستان و خیلی از استانهای دیگر بینظیر است.»
شاهرخی در خصوص ویژگیهای بصری و ابعاد این پروژه بزرگ تصریح کرد: «قرار است چهارباغی در اطراف قلعه فلکالافلاک ایجاد شود که فوقالعاده زیبا، تأثیرگذار و محیطی مفرح شهری خواهد بود. با برداشتن این دیوارها، این قلعه باعظمت دیده میشود و مردم دیگر مرکز شهر را با رنگ و روی دیگری و یک فضای فاخر میبینند؛ طول این چهارباغ بیش از شش کیلومتر است که در اطراف قلعه تاریخی دیده میشود.»
استاندار لرستان با تبیین راهکارهای حل معضل ترافیک و تسهیل عبور و مرور در مرکز شهر ادامه داد: «همچنین خیابان افلاک نیز پیادهراهسازی و سنگفرش میشود. مشکلی که در مرکز شهر داریم و مردم از آن گلایه دارند، بحث ترافیک است که با طراحی شهرداری و همکاری قرارگاه خاتم و آقای قاضی، خیر خرمآبادی، دو پل در اطراف پل تاریخی صفوی احداث خواهد شد. در مجموع حدود هشت پروژه همزمان در مرکز شهر در حال اجراست و پیشبینی ما این است که یکی از سرزندهترین اماکن خرمآباد همین اطراف قلعه خواهد بود.» وی با تأکید بر اهمیت استمرار توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: «بازآفرینی شهری بهمعنای واقعی و کامل در این محل انجام خواهد شد و رونمایی از تاریخ، تمدن و پیشینه لرستان با اجرای این طرح صورت خواهد گرفت. علاوه بر پروژههای پیرامونی قلعه، در داخل آن هم یک مشاور در نظر گرفته شده تا ظرفیتهای آن نیز برای گردشگران رونمایی شود و در آینده پروژههای دیگری نیز به این هشت پروژه در دست اجرا اضافه خواهد شد.»