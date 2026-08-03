کد خبر: 1372149
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۰
ايران » ايران

رونمایی از تاریخ و تمدن در کهن‌شهر لرستان

1 آغوش گشوده قلعه باستانی «فلک‌الافلاک» به روی مردم، آغازگر فصلی نو در بازآفرینی شهری خرم‌آباد است
شهرزاد رحمتی‌پور

جوان آنلاین: آغوش گشوده قلعه باستانی «فلک‌الافلاک» به روی مردم، آغازگر فصلی نو در بازآفرینی شهری خرم‌آباد است. طرحی که با تخریب دیوار‌های زائد و احداث پیاده‌راه شش‌کیلومتری «چهارباغ افلاک»، حریم این اثر بی‌نظیر ساسانی را به محیطی مفرح، زنده و پیونددهنده تاریخ، تمدن و نشاط شهروندی تبدیل خواهد کرد. 
 
خرم‌آباد به‌عنوان یکی از کهن‌ترین سکونتگاه‌های بشری، این روز‌ها شاهد اجرای یکی از بزرگ‌ترین و بی‌نظیرترین پروژه‌های ساماندهی شهری در حریم اثر تاریخی فلک‌الافلاک است. این طرح که با هدف آزادسازی حریم قلعه و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری مدرن کلید خورده، بنا دارد هویت بصری و ترافیکی مرکز استان لرستان را به‌طور کامل متحول سازد و این گنجینه پنهان را در معرض دید جهانیان قرار دهد. سیدسعید شاهرخی، استاندار لرستان با تأکید بر اینکه مردم خرم‌آباد شایسته خدمات والایی‌اند خرم‌آباد و استان لرستان واقعاً یک گنج به‌تمام‌معنا هستند، گفت: «خرم‌آباد و لرستان گنج‌یاب می‌خواهد که این فرصت‌ها را برای مردم رونمایی و کشف کند. وزیر میراث‌فرهنگی در بازدیدی که از قلعه فلک‌الافلاک و حریم آن داشتند، ایده‌شان این بود که این مجموعه در اختیار مردم قرار بگیرد و در این راستا طراحی بر این شکل شد که حریم این قلعه تاریخی یک پیاده‌راه احداث شود که عنوان آن هم چهارباغ افلاک در نظر گرفته شد.»
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این ابرپروژه شهری افزود: «عملیات اجرایی این طرح به همت شهرداری، میراث‌فرهنگی و همچنین مدیریت و راهبری دفتر فنی استانداری لرستان آغاز شده است. مجموعه مدیران استان دست‌به‌دست هم داده‌اند که یک کار فوق‌العاده، نو و ماندگاری را تقدیم مردم عزیز خرم‌آباد و استان لرستان کنند. این طرح و مجموعه، بسته‌ای از پروژه‌های مختلف است که در طول تاریخ خدمات شهری در لرستان و خیلی از استان‌های دیگر بی‌نظیر است.»
شاهرخی در خصوص ویژگی‌های بصری و ابعاد این پروژه بزرگ تصریح کرد: «قرار است چهارباغی در اطراف قلعه فلک‌الافلاک ایجاد شود که فوق‌العاده زیبا، تأثیرگذار و محیطی مفرح شهری خواهد بود. با برداشتن این دیوارها، این قلعه باعظمت دیده می‌شود و مردم دیگر مرکز شهر را با رنگ و روی دیگری و یک فضای فاخر می‌بینند؛ طول این چهارباغ بیش از شش کیلومتر است که در اطراف قلعه تاریخی دیده می‌شود.»
استاندار لرستان با تبیین راهکار‌های حل معضل ترافیک و تسهیل عبور و مرور در مرکز شهر ادامه داد: «همچنین خیابان افلاک نیز پیاده‌راه‌سازی و سنگفرش می‌شود. مشکلی که در مرکز شهر داریم و مردم از آن گلایه دارند، بحث ترافیک است که با طراحی شهرداری و همکاری قرارگاه خاتم و آقای قاضی، خیر خرم‌آبادی، دو پل در اطراف پل تاریخی صفوی احداث خواهد شد. در مجموع حدود هشت پروژه همزمان در مرکز شهر در حال اجراست و پیش‌بینی ما این است که یکی از سرزنده‌ترین اماکن خرم‌آباد همین اطراف قلعه خواهد بود.» وی با تأکید بر اهمیت استمرار توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: «بازآفرینی شهری به‌معنای واقعی و کامل در این محل انجام خواهد شد و رونمایی از تاریخ، تمدن و پیشینه لرستان با اجرای این طرح صورت خواهد گرفت. علاوه بر پروژه‌های پیرامونی قلعه، در داخل آن هم یک مشاور در نظر گرفته شده تا ظرفیت‌های آن نیز برای گردشگران رونمایی شود و در آینده پروژه‌های دیگری نیز به این هشت پروژه در دست اجرا اضافه خواهد شد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تاریخ ، گردشگری ، لرستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

جنگ ترامپ را می‌خورد!

خنجر یمنی از روبه‌رو!

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

اربعین مصداق قدرت نرم است

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

جنگ روانی تنگه‌ها!

بخشش قاتل به احترام اربعین

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دام جنگ

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

سکوت غیرمسئولانه مقابل «قرار» سمی 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار