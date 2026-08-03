امنیت و خدمت در دروازه طلایی زائران حسینی

جوان آنلاین: در حالی که سایه سنگین تهدیدات منطقه‌ای و فضای جنگی بر منطقه حاکم است، مرز بین‌المللی مهران به‌عنوان کانون اصلی خروج و ورود زائران اربعین، شاهد حماسه‌ای از جنس ایمان و اقتدار است. فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم اربعین گفت: «در حالی که جنگ ادامه دارد، نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از مرز مهران عبور کرده‌اند و این حضور نشان از قدرت نرم جمهوری اسلامی است.» دشمن با وجود تمامی تلاش‌ها، نتوانسته است خللی در عزم و اراده مردم برای حضور در این همایش عظیم ایجاد کند. در کنار این حضور میلیونی، دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی با تمام توان پای کار آمده‌اند؛ از استقرار ۴۰۰ موکب و تجهیز ۱۰۰ مدرسه برای اسکان تا توزیع گسترده خدمات رفاهی. در این میان، نقش سپاه پاسداران و نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت و پشتیبانی، بسیار برجسته و قابل تقدیر است.



مهران، این روز‌ها از یک شهر مرزی، به قلب تپنده معنویت ایران تبدیل شده است. در گرمای طاقت‌فرسای تابستان که دماسنج‌ها اعداد بالای ۵۰ درجه را نشان می‌دهند، شور و اشتیاق زائران، هوای مهران را عطرآگین کرده است. پایانه شهید رئیسی (برکت) به کانون اصلی خدمت‌رسانی تبدیل شده است، جایی که مواکب مردمی، خادمان بی‌ادعا و نیرو‌های جهادی، دوشادوش هم برای رفاه زائران تلاش می‌کنند. صف‌های طولانی اتوبوس‌ها، نوای مداحی‌ها در فضای عمومی، توزیع آب خنک و فعالیت شبانه‌روزی امدادگران، تصویری بی‌بدیل از ایثار و همدلی را در این نقطه مرزی ترسیم کرده که هر بیننده‌ای را به تحسین وامی‌دارد.

تقابل جنگ و زیارت، نماد اقتدار ملی

سردار صادق حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، با اشاره به تداوم وضعیت ویژه امنیتی و عزاداری اربعین در کنار هم گفت: «امروز در حالی که کشور درگیر رویارویی با دشمنان است، مرز مهران میزبان میلیون‌ها زائر حسینی است. این حضور گسترده در بحبوحه شرایط خاص منطقه‌ای، نشان از قدرت نرم و عزم راسخ ملت ایران دارد و این تقابل، در تاریخ جهان بی‌نظیر است.»

وی با بیان اینکه دشمن همواره با نیت‌های شوم از جمله ضربه زدن به توان دفاعی و علمی کشور، به دنبال ایجاد بحران بوده است، ادامه داد: «دشمن اعلام کرده بود که با جنگ و اغتشاش داخلی، ایران را تجزیه خواهد کرد، اما ملت شریف ایران با ایستادگی و مقاومت، تمامی معادلات دشمن را بر هم زد و نیرو‌های مسلح، مردم و دولت با هدایت رهبری، در این جنگ نابرابر، دشمن را به شکست قطعی کشاندند.»

فرمانده سپاه استان با اشاره به استقرار بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در شرقی‌ترین نقطه استان و ارائه خدمات درمانی از جمله داروخانه، آزمایشگاه، اتاق عمل و بخش‌های بستری خواهران و برادران خاطرنشان کرد: «با وجود گرمای شدید هوا و ماموریت‌های دفاعی، همکاران در حوزه بهداشت و درمان نیز پای کار هستند و خدمات خود را به زائران ارائه می‌دهند.»

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی و خدماتی نیز ۶۲ آشپزخانه خانگی با کمک مردم فعالیت می‌کنند و تاکنون بیش از ۸ هزار قالب یخ و نزدیک به ۹۵۰ هزار بطری آب سرد در بین زائران توزیع شده است، تصریح کرد: «این اقدامات با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی انجام شده است و جای تقدیر و تشکر دارد.»

سردار حسینی با تأکید بر اینکه امروز ایران به قدرت نظامی مهمی در جهان تبدیل شده است، گفت: «این قدرت، حاصل اندیشه بلند امام شهید و هدایت رهبری معظم است و با وجود اینکه دشمن با تمام توان وارد جنگ شده، اما در باتلاق‌هایی که خود ساخته گرفتار شده است. ما هرگز با ظالمان تفاهم نخواهیم کرد و تا انتقام خون شهیدان را نگیریم، از پای نخواهیم نشست.»

مدیریت هوشمند تردد در مهران

استاندار ایلام در نشست قرارگاه استانی اربعین که با محوریت حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی برگزار شد، با اشاره به حجم بالای تردد در مرز بین‌المللی مهران گفت: «در ۲۴ ساعت گذشته شاهد ثبت ۲۶۶ هزار تردد بودیم که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.»

به گفته احمد کرمی، در روز ۱۵ صفر با ثبت ۲۵۷ هزار تردد، شاهد رشد ۱۴ درصدی بوده‌ایم. این حجم از تردد نیازمند آمادگی صددرصدی در بخش اسکان و حمل‌ونقل است. هرگونه اخلال در نظم حمل‌ونقل به‌هیچ‌وجه قابل چشم‌پوشی نیست و با متخلفان با تمام توان و به‌شدت برخورد قانونی خواهد شد.

او با اشاره به راهکار‌های تسریع در جابه‌جایی زائران گفت: «ماندگاری اتوبوس‌ها در پایانه برکت باید به حداقل برسد. در این راستا، علاوه بر استفاده از ظرفیت اتوبوس‌های جوان‌سیر، مقرر شد ۳۰۰ دستگاه خودرو از ظرفیت بخش خصوصی استان معین به چرخه حمل‌ونقل افزوده شود. با توجه به آغاز موج بازگشت، مواکب مستقر در پایانه شهید رئیسی تقویت می‌شود و آمادگی کامل برای اسکان اضطراری و پذیرایی از زوار فراهم است.»

از سوی دیگر، جلال حمره، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام از آماده‌سازی ۱۰۰ مدرسه در مسیر‌های دسترسی به مرز مهران برای اسکان زائران اربعین خبر داده و گفته که این مدارس با امکانات اولیه رفاهی، برای استراحت و تجدید قوای زائران در مسیر بازگشت تجهیز شده‌اند و با توجه به افزایش چشمگیر تردد زائران در روز‌های منتهی به اربعین، این اقدام گامی مؤثر در جهت تأمین آسایش و رفاه حال زائران محسوب می‌شود.

وی افزود: «این مدارس در نقاط مختلف استان از جمله شهرستان‌های مهران، ایلام، سیروان، دره‌شهر و دهلران آماده‌سازی شده‌اند و با استقرار نیرو‌های خدماتی و امدادی، خدمات‌رسانی به زائران به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود.»

هشدار هواشناسی و عبور ایمن زائران

در کنار تلاش‌های ستاد اربعین، شرایط جوی استان ایلام نیز به یکی از محور‌های مهم مدیریت بحران تبدیل شده است. ساسان رستمی، کارشناس هواشناسی استان، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، اظهار داشت: «توده هوای گرم تا اواخر هفته جاری در سطح استان ماندگار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در مناطق گرمسیری استان به ۵۰ درجه سانتی‌گراد و حتی فراتر از آن برسد که این شرایط، زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی و زیرساخت‌های استان به شمار می‌رود.»

وی با بیان اینکه در مناطق سردسیر و شمالی استان نیز دمای هوا در محدوده ۳۹ تا ۴۱ درجه در نوسان خواهد بود، افزود: «این افزایش دما، علاوه بر خطر گرمازدگی برای زائران و شهروندان، می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه برق و آب استان وارد کند و ضروری است که همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با مدیریت بهینه مصرف، از بروز تنش در این حوزه‌ها جلوگیری کنند.»

رستمی با تأکید بر اینکه این هشدار تا پایان هفته اعتبار دارد، تصریح کرد: «گرمای شدید و تداوم آن، خطرات جبران‌ناپذیری برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران مزمن به همراه دارد از زائران و شهروندان خواست در ساعات اوج گرما (۱۱ تا ۱۷) از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و با مصرف مایعات کافی و پرهیز از فعالیت‌های سنگین، مراقب سلامتی خود باشند.»

همزمان، حیدر دشتی‌پور، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام نیز با اشاره به آمار جابه‌جایی‌ها گفت: «از ابتدای ماه صفر تاکنون، ۴ هزار و ۳۸۲ دستگاه اتوبوس، ۱۲۵ هزار و ۱۴۱ زائر را به نقاط مختلف کشور جابه‌جا کرده‌اند.»

وی افزود: «با ورود تدریجی اتوبوس‌های جدید، مشکل ازدحام به زودی حل خواهد شد و از زائران عزیز درخواست می‌شود که با صبر و حوصله، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند تا فرآیند جابه‌جایی با سرعت بیشتری انجام شود.»

سرهنگ ایرج مظفری، رئیس پلیس راه استان ایلام نیز با اشاره به حجم بی‌سابقه تردد زائران از ممنوعیت تردد تمامی کامیون‌ها و کامیونت‌ها در محور‌های مواصلاتی اصلی به مهران خبر داد و گفت: «این محدودیت با هدف تسهیل تردد زائران و جلوگیری از گره‌های ترافیکی سنگین اعمال می‌شود. بیشترین علت تصادفات در این روز‌ها مربوط به خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان است.»

اربعین امسال در مرز مهران، نمایشگاه بزرگ مقاومت، نظم، ایمان و همدلی است که در آن، خادمان و زائران در کنار یکدیگر، حماسه‌ای ماندگار را رقم می‌زنند. تدابیر اتخاذ شده از سوی مدیریت ارشد استان، در کنار حضور جهادی نیرو‌های نظامی و انتظامی و مشارکت بی‌نظیر مردم، بستری را فراهم کرده است که زائران بتوانند با وجود گرمای هوا و شرایط خاص منطقه‌ای، سفر خود را با کمترین چالش ممکن به انجام برسانند. این هماهنگی میان ارکان مختلف اجرایی و خدماتی، الگویی موفق از مدیریت بحران و خدمت‌رسانی در شرایط سخت است که در تاریخ اربعین‌های مهران ماندگار خواهد شد.