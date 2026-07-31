کد خبر: 1371828
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تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۹
اقتصاد » اخبار کلی

ویراژ خودروساز‌ها در جاده جیب‌بری

جوان آنلاین: افزایش قیمت خودرو در حالی است که مصرف‌کنندگان هنوز از جزئیات محاسباتی این افزایش‌ها اطلاع دقیقی ندارند. البته خودروسازان که بیشتر سرهم‌بندکار هستند، رشد هزینه‌های تولید را مبنای افزایش قیمت اعلام می‌کنند، اما مشخص نیست قیمت تمام‌شده‌ای که بر اساس آن نرخ‌های جدید تعیین شده، از چه اجزایی تشکیل شده و هر بخش از هزینه‌ها چه سهمی در قیمت نهایی خودرو داشته است و همین نبود شفافیت، باعث شده است مطالبه مردم فقط درباره میزان افزایش قیمت نباشد، بلکه درباره مبنای محاسبه این افزایش نیز پرسش‌های جدی مطرح شود و پویش مطالبه شفافیت قیمت‌گذاری خودرو راه‌اندازی کنند. 
 
قیمت‌گذاری خودرو بر اساس هزینه تمام‌شده، وقتی می‌تواند یک روش قابل قبول باشد که هزینه‌های واقعی تولید به‌صورت دقیق محاسبه و برای ذی‌نفعان قابل بررسی باشد. در چنین مدلی، تولیدکننده هزینه مواد اولیه، قطعات، دستمزد، انرژی، هزینه‌های مالی و سایر مخارج تولید را محاسبه می‌کند و قیمت نهایی بر اساس این داده‌ها شکل می‌گیرد. با این حال، وقتی که عدد نهایی قیمت اعلام می‌شود و جزئیات پشت این عدد در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، امکان ارزیابی درستی یا نادرستی افزایش قیمت از بین می‌رود. در صنعت خودرو، بخش قابل توجهی از قیمت تمام‌شده به قطعات اختصاص دارد که اهمیت شفافیت در زنجیره تأمین را دوچندان می‌کند. خودروسازان برای توجیه افزایش قیمت، بار‌ها به رشد هزینه قطعات اشاره کرده‌اند، اما مشخص نیست این قطعات با چه سازوکاری قیمت‌گذاری شده‌اند و آیا ارقام ثبت‌شده در محاسبات، همان قیمت واقعی خرید هستند یا هزینه‌هایی در مسیر تأمین به آنها اضافه شده است. به عنوان نمونه، اگر یک قطعه با مبلغ مشخصی در هزینه تولید خودرو محاسبه شود، باید روشن باشد این رقم بر اساس چه قراردادی، چه شرایط خریدی و چه مقایسه‌ای با قیمت واقعی بازار تعیین شده است. تفاوت میان قیمت واقعی خرید یک قطعه و مبلغی که در محاسبات قیمت تمام‌شده وارد می‌شود، می‌تواند مستقیماً بر قیمت نهایی خودرو اثر بگذارد. به همین دلیل، اعلام جزئیات قرارداد‌های تأمین، نحوه خرید قطعات و مبنای تعیین قیمت آنها، یکی از مهم‌ترین بخش‌های شفافیت در صنعت خودرو محسوب می‌شود. در شرایط فعلی، مصرف‌کننده وقتی با نتیجه نهایی مواجه است و مردم می‌بینند قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند مرحله افزایش پیدا کرده، اما نمی‌دانند سهم افزایش نرخ ارز، رشد قیمت قطعات، هزینه‌های مالی یا سایر عوامل در این افزایش چقدر بوده است. اعلام کلی اینکه «هزینه تولید افزایش یافته» نمی‌تواند پاسخ کاملی برای جامعه‌ای باشد که بخش بزرگی از درآمد خود را باید برای خرید خودرو اختصاص دهد. مسئله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که افزایش قیمت خودرو فقط به عوامل بیرونی مانند تورم یا نرخ ارز نسبت داده شود و درباره هزینه‌هایی که در داخل ساختار تولید شکل می‌گیرند، توضیح دقیقی ارائه نشود. از دیگر سو، صنعت خودرو با مشکلاتی مانند بهره‌وری پایین، هزینه‌های بالای تولید، ساختار‌های مدیریتی پرهزینه و مشکلات مالی مواجه است، اما جبران این مشکلات از مسیر افزایش قیمت، به معنای انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به مصرف‌کننده خواهد بود. افزایش قیمت شاید وقتی می‌تواند از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد که همراه با اصلاح ساختار تولید، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصول باشد. اگر قرار است مصرف‌کننده هزینه بیشتری برای خودرو پرداخت کند، باید مشخص شود این افزایش قیمت چه اثری بر کیفیت، خدمات پس از فروش و کاهش مشکلات موجود داشته است. در غیراین صورت، افزایش قیمت فقط به افزایش فشار مالی بر خریدار منجر می‌شود، بدون آنکه تغییری متناسب در محصول یا خدمات ایجاد شده باشد. 
از سوی دیگر، نهاد‌های مسئول در فرآیند قیمت‌گذاری نباید فقط به بررسی رقم نهایی اکتفا کنند. به عبارتی نظارت واقعی آن زمانی شکل می‌گیرد که مسیر ایجاد قیمت از ابتدا تا انتها بررسی شود؛ یعنی مشخص شود هر قطعه با چه قیمتی وارد محاسبات شده، هزینه‌های تولید چگونه ثبت شده و چه عواملی باعث افزایش قیمت نهایی شده‌اند و طبعاً بررسی یک عدد نهایی بدون بررسی اجزای تشکیل‌دهنده آن، نمی‌تواند وضعیت دقیقی از واقعیت اقتصادی تولید خودرو ارائه دهد. 
انتشار گزارش دقیق از قیمت تمام‌شده خودرو می‌تواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف کند. اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از هزینه‌های واقعی تولید باشد، ارائه اسناد و جزئیات می‌تواند این موضوع را برای مردم تبیین کند، اما وقتی که اطلاعات مربوط به هزینه‌ها منتشر نمی‌شود و فضای بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد، طبیعی است این ابهام ایجاد می‌شود که آیا همه افزایش قیمت‌ها ناشی از هزینه‌های واقعی است یا بخشی از آن به مشکلات ساختاری و هزینه‌های قابل اصلاح مربوط می‌شود. 
شفافیت در قیمت‌گذاری خودرو به معنای مخالفت با فعالیت اقتصادی خودروساز یا نادیده گرفتن هزینه‌های واقعی تولید نیست؛ بلکه شرط لازم برای ایجاد اعتماد میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است. خودروساز نیز مانند هر بنگاه اقتصادی حق دارد هزینه‌های واقعی خود را در قیمت محصول لحاظ کند، اما این هزینه‌ها باید قابل بررسی باشد و مصرف‌کننده بداند بابت چه چیزی مبلغ بیشتری پرداخت می‌کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قیمت خودرو ، بازار ، خودروسازان
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