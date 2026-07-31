جوان آنلاین: برنز هانیه رستمیان بی‌تردید مهم‌ترین اتفاق کاروان ایران در جام جهانی هانگژو بود. برنزی که انتظار سه ساله تیراندازی ایران برای کسب مدال انفرادی در رقابت‌های برون‌مرزی بزرگسالان را پایان داد، اما با وجود درخشش رستمیان در رقابت‌های تپانچه ۱۰ متر بانوان، نگرانی‌ها همچنان به قوت خود باقی است، چراکه نتایج امروز بی‌شباهت به عملکرد ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو نیست. رقابت‌هایی که پرونده‌اش با تک‌مدال (برنز) تپانچه میکس بسته شد. درست مثل تک‌مدالی (برنز) که در جام جهانی هانگژو به دست آمد تا بار دیگر فاصله تیم ملی تیراندازی ایران با مدعیان جهان را به رخ بکشد و این مهم را یادآور شود که یک مدال برای امیدواری کافی نیست. با وجود این سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون تیراندازی مدعی است انتظارات در این رقابت‌ها تا حدی برآورده شده است: «با توجه به شرایطی که پیش‌روی ما بود، تا حدود زیادی به انتظاراتمان رسیدیم، اما شرایط ایده‌آل را نداشتیم. به دلیل وضعیت جنگی، فدراسیون آسیب زیادی دید، محل تمرین ورزشکاران دچار مشکل شد و نتوانستیم اردو‌های مناسبی برگزار کنیم. همچنین ملی‌پوشان تنها با یک بازی تدارکاتی راهی مسابقات شدند.»

بی‌شک، اما دلخوش کردن به تک‌برنز کسب شده در جام جهانی کار تیم ملی تیراندازی ایران در ناگویا را سخت و دشوار می‌کند. به همین دلیل هم هست که سرپرست فدراسیون از تدارک دو اردوی مهم تا بازی‌های آسیایی خبر می‌دهد: «برای آمادگی حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا دو اردوی مهم دیگر پیش‌بینی کرده‌ایم. پس از بازگشت تیم از جام جهانی، اردوی مشترکی با تیم ملی چین خواهیم داشت که یکی از قدرت‌های نخست تیراندازی جهان است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح فنی ورزشکاران ما داشته باشد. پس از اردوی چین نیز ملی‌پوشان راهی بوداپست مجارستان خواهند شد تا آخرین اردوی تدارکاتی خود را پیش از بازی‌های آسیایی برگزار کنند. از آنجا که این رشته تجهیزات‌محور است، استفاده از امکانات و مهمات استاندارد در این اردو می‌تواند به بهبود عملکرد ورزشکاران کمک کند، زیرا تیراندازی بیش از هر چیز به ثبت رکورد‌های بالا وابسته است و ورزشکارانی که اکنون در اردو حضور دارند، بهترین رکورد‌ها را ثبت کرده‌اند. با این حال برای تقویت پشتوانه‌ها، مسابقات آزاد رده‌های نوجوانان و جوانان را آغاز کرده‌ایم و همزمان طرح استعدادیابی را با همکاری وزارت ورزش و جوانان دنبال می‌کنیم تا در آینده نفرات بیشتری به تیم‌های ملی اضافه شوند، اما انتخاب نفرات صرفاً بر اساس رکورد نیست و شاخص‌های فنی دیگر از جمله تجربه در مسابقات بین‌المللی، عملکرد ورزشکاران و نظر کادرفنی و کمیته فنی نیز در انتخاب ترکیب تیم لحاظ شده است. سهمیه تیم ایران برای بازی‌های آسیایی در هر یک از بخش‌های تفنگ و تپانچه، سه ورزشکار در بخش مردان و سه ورزشکار در بخش زنان است و علاوه بر آن، یک مرد و یک زن نیز در رشته اهداف پروازی اعزام خواهند شد. ترکیب تیم ملی نیز مشخص شده و تمام تلاش ما این است که در مدت زمان باقی مانده بازیکنان به شرایط ایده‌آل برسند تا با دست پر برگردیم. البته قول تعداد و رنگ مدال را نمی‌دهم، اما قول می‌دهم با ارائه بهترین عملکرد، پایمان در ناگویا به سکو برسد.»