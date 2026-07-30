جوان آنلاین: یکی ازمشکلاتی که مدارس کشور خصوصاً مدارس استان فارس از آن رنج می‌برند، تأمین هزینه‌های جاری این مراکز آموزشی است. دراین میان هزینه‌های آب وبرق موجب شده تا باوجود تخفیف‌هایی که طبق قانون مدارس از آن برخوردارند، بازهم مسئولان مدارس درپرداخت هزینه‌های آن با مشکل مواجه شوند. حالا به گفته معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طرح تجهیز ۹۰مدرسه به سامانه‌های خورشیدی با هدف تأمین انرژی برق خود کفا شدن در پرداخت هزینه‌ها دراین استان درحال اجراست. موضوعی که می‌تواند الگویی برای سایر مراکز آموزشی در کشور باشد.



فارس از جمله استان‌هایی است که به دلایل شرایط آب وهوایی ودارابودن شهرک‌های صنعتی انرژی بالایی را در طول سال مصرف می‌کند. براساس آخرین آمارها، درسه ماهه نخست سال جاری میزان مصرف برق در استان فارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۸/۷ درصد افزایش یافته و از ۰۹۶/۲ گیگاوات به ۲۵۸/۲ گیگاوات رسیده است. همچنین مصرف برق در بخش خانگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱/۱۱درصد افزایش یافته واین افزایش در بخش کشاورزی ۳۱/۱۳ درصد و در سایر مصارف نیزبه ۶۹/۱۳ درصد رسیده است. موضوعی که موجب ناترازی برق در این استان شده است.

دراین میان یکی از مکان‌هایی که در سال‌های اخیر به شدت در تأمین برق وهزینه‌های آن با مشکل مواجه است، مدارس‌ومکان‌های آموزشی استان فارس است. این درحالی است که باوجود برخورداری از تخفیف در پرداخت هزینه آب وبرق، بازهم مرکز آموزشی در تأمین این هزینه‌ها با مشکل مواجه هستند.

تجهیز مدارس فارس به نیروگاه‌های خورشیدی

ناترازی در تأمین برق کشورطی سال‌های اخیرشورای عالی انرژی را برآن داشت تا بر اساس مصوبه‌ای، دستگاه‌های دولتی را موظف کنند تا پایان سال ۱۴۰۶، ۲۰درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کرده و این میزان را از ابتدای سال ۱۴۰۷ به ۴۰درصد افزایش دهند. این مصوبه موجب تا برخی از سازمان‌های دولتی‌ویا خصوصی برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی پیشقدم شوند. دراین میان، مدارس فارس ازجمله مکان‌هایی بودند که شرکت برق منطقه‌ای این استان احداث نیروگاه‌های خورشیدی را برای آنها در دستور کار خود قرار داد، تا ضمن تأمین برق مورد نیاز خود مازاد تولید را برای سایر هزینه‌های جاری بفروشد.

مهدی زارع‌خفری، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به اجرای طرح تجهیز ۹۰ مدرسه به سامانه‌های خورشیدی می‌گوید: «این طرح با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ایجاد درآمد پایدار برای مدارس، کاهش هزینه‌های انرژی و فرهنگ‌سازی در حوزه استفاده از انرژی‌های پاک اجرا می‌شود.»

وی با بیان اینکه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس استان، گامی مؤثر در ایجاد درآمد پایدار، افزایش پایداری انرژی و آموزش عملی نسل آینده است، می‌افزاید: «مدارس به‌عنوان مهم‌ترین مراکز آموزشی و فرهنگی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارند و می‌توانند به الگویی موفق در مدیریت انرژی، توسعه پایدار و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک تبدیل شوند.»

به گفته کارشناسان، این اقدام آغازحرکتی نوین برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مراکز آموزشی است که علاوه بر ایجاد درآمد پایدار و کاهش هزینه‌های انرژی، نقش مهمی در ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر میان دانش‌آموزان خواهد داشت.

تولید انرژی خورشیدی افزایش می‌یابد

از آنجا که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، تأمین زمین مناسب وتابش نورخورشید در بیشتر روز‌های سال است، لذا این شرایط در استان فارس به دلیل وجود زمین‌های مناسب وشرایط مطلوب و زاویه مناسب تابش آفتاب، همواره وجود داشته است. طبق آمارشرکت برق منطقه‌ای فارس تاکنون بیش از ۳۰۰مگاوات برق خورشیدی در استان فارس وارد مدارشده و قرار است این میزان تا پایان سال، بیش از ۶۵۰مگاوات دیگر نیز به ظرفیت تولید برق خورشیدی استان افزوده شود.

این درحالی است که در سال‌های آینده باید به ظرفیت بیش از ۲هزار مگاوات انرژی خورشیدی دست یابد. درحال حاضر نیروگاه‌های فارس با تولید سالانه ۴ هزار مگاوات برق در شرایط عادی، توانسته‌اند ضمن تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز استان مازاد تولید را از طریق شبکه سراسری به سایر استان‌های کشور صادر کند. موضوعی که می‌تواند برای سایر استان‌ها به الگو تبدیل شود و آنها درا در زمینه تولید برق خورشیدی به خوکفایی برساند.