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تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۲:۴۰
ايران » ايران

هفته دولت، آغاز پروژه آشوراده

1 گلستان این روز‌ها تصویری از استانی در حال پوست‌اندازی را پیش چشم می‌گذارد. از سواحل آشوراده که قرار است در هفته دولت میزبان آغاز عملیات اجرایی یک طرح گردشگری باشد تا سدها، جاده‌ها، طرح‌های روستایی، پروژه‌های مسکن و زیرساخت‌های برق و آب که هر کدام بخشی از نقشه توسعه استان را کامل می‌کنند
الهه قهرمان

جوان آنلاین: گلستان این روز‌ها تصویری از استانی در حال پوست‌اندازی را پیش چشم می‌گذارد. از سواحل آشوراده که قرار است در هفته دولت میزبان آغاز عملیات اجرایی یک طرح گردشگری باشد تا سدها، جاده‌ها، طرح‌های روستایی، پروژه‌های مسکن و زیرساخت‌های برق و آب که هر کدام بخشی از نقشه توسعه استان را کامل می‌کنند. همزمان، افزایش قابل توجه منابع حاصل از ارزش افزوده برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز نویدبخش تقویت خدمات عمومی و عمرانی در شهر‌ها و روستاهاست. روندی که به گفته مسئولان با هدف توسعه متوازن و توجه بیشتر به مناطق کمتر برخوردار دنبال می‌شود. 
 
استاندار گلستان از آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری آشوراده در هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح با استفاده از سازه‌های سبک و با رعایت الزامات محیط‌زیستی در محدوده ساحلی اجرا خواهد شد. 
علی‌اصغر طهماسبی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، آشوراده را یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری گلستان دانست و افزود: «اجرای این طرح می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران در سواحل استان را فراهم کند.»
وی با اشاره به تقویت زیرساخت‌های استان اظهار کرد: «طی چهار ماه گذشته، ۵ هزارمیلیاردتومان برای توسعه زیرساخت برق گلستان هزینه شده و طرح‌هایی در گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر، علی‌آبادکتول و سرخنکلاته در حال اجرا یا تکمیل شدن است. طهماسبی همچنین از پیگیری برای ایجاد نیروگاه اتمی در استان خبر داد و گفت اجرای این طرح می‌تواند ۳ هزار فرصت شغلی ایجاد کند.»
استاندار گلستان با اشاره به ضرورت رسیدگی به وضعیت ۳ تا ۴ هزار صیاد در غرب استان، بر طراحی راهکار‌های قانونی و اقتصادی برای ساماندهی معیشت آنان تأکید کرد. 
او گفت: «توسعه باید همه مناطق استان را دربرگیرد و ظرفیت شهرستان‌ها در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.»

 از سد‌ها و جاده‌ها تا منابع ارزش افزوده
طهماسبی درباره سد چایلی گفت: «این پروژه پس از ۲۱سال بلاتکلیفی، در دولت کنونی تعیین تکلیف شده و برای جابه‌جایی روستا‌های اطراف آن، ۴۰۰ هکتار زمین از منابع ملی تأمین شده است. برای روستاییان نیز ۴۰۰میلیون تومان کمک بلاعوض و ۵۰۰میلیون تومان وام ارزان‌قیمت در نظر گرفته شده تا بتوانند در محل جدید خانه‌سازی کنند.»
وی از پیشرفت جاده مینودشت به جنگل گلستان، نقش سد نرماب در مهار سیلاب‌های فروردین‌ماه، آغاز زهکشی ۱۰هزار هکتار از اراضی استان، تعیین تکلیف تله‌کابین علی‌آبادکتول و نیز پیشرفت سد آقدکش آق‌قلا تا مرز ۹۵ درصد خبر داده و تصریح کرد: «این سد در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین به گفته استاندار، بیش از ۴۰۰روستا در گلستان آسفالت شده و طرح‌های هادی و عمرانی روستایی ادامه دارد.»
استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأمین زمین برای طرح‌های مسکن اعلام کرد: «در یک‌ونیم سال گذشته ۴۸۵هکتار زمین شناسایی و ۱۸۶هکتار آن تغییر کاربری داده شده است. همچنین ۳۵۰لیتر بر ثانیه از کمبود هزار و ۵۸۰ لیتر بر ثانیه‌ای آب استان جبران شده است.»
در همین جلسه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان نیز از رشد قابل توجه منابع حاصل از ارزش افزوده برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد و تأکید کرد مجموع واریزی به حساب شهرداری‌های استان از ۷۳۹میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳ هزارو۲۰۰میلیاردتومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و پرداختی به دهیاری‌ها نیز از ۴۸۰میلیارد تومان به ۲ هزارمیلیاردتومان افزایش یافته است. 
مهدی مهیایی گفت: این منابع بر اساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی، درآمد‌های پایدار و شاخص‌هایی مانند جمعیت و محرومیت‌زدایی توزیع می‌شود؛ روندی که می‌تواند توان مدیریت محلی را برای اجرای طرح‌های خدماتی و عمرانی در شهر‌ها و روستا‌های گلستان افزایش دهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: گلستان ، محیط زیست ، طبیعت
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