کد خبر: 1371624
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تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت‌وگوی «جوان» با فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران

کاهش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد به تولید کمک می‌کند

1 رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، شواهد نشان می‌دهد که فشار مالیاتی بی‌سابقه‌ای بر بخش تولید تحمیل شده است و باید سیاست‌های حمایتی جدی به اجرا گذاشته شود. کاهش مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد می‌تواند کمک‌کننده باشد. 
سید طه شاطری

جوان آنلاین: رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، شواهد نشان می‌دهد که فشار مالیاتی بی‌سابقه‌ای بر بخش تولید تحمیل شده است و باید سیاست‌های حمایتی جدی به اجرا گذاشته شود. کاهش مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد می‌تواند کمک‌کننده باشد. 
متن 
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که طی سال‌های اخیر اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور صورت گرفته و بخش زیادی از هزینه دولت قرار است بر اساس قانون بودجه از محل مالیات تأمین شود، تصریح کرد: آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده، برای شرایط صلح نوشته شده است و با شرایط جنگی کشور همخوانی ندارد. جنگ تحمیلی اخیر ضربه شدیدی به بنگاه‌های اقتصادی، کسب و کار‌ها و بخش تولید وارد کرد. بر این اساس، بخش تولید نمی‌تواند مانند زمان صلح به پرداخت مالیات مبادرت کند. 
وی ادامه داد: نیازمند اعمال سیاست‌های واقعی و جدی حمایتی از سوی سازمان امور مالیاتی برای بخش تولید هستیم. در غیر این صورت، تضمینی برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی و امکان پرداخت مالیات وجود ندارد. 
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: سیاست‌های فعلی سازمان امور مالیاتی مبنی بر تقسیط و تعویق دریافت مالیات از بخش تولید نمی‌تواند کمک جدی به بنگاه‌های اقتصادی بکند، زیرا در این روش، تنها زمان دریافت مالیات به تعویق می‌افتد و اصل موضوع مبنی بر پرداخت مالیات سر جای خودش باقی است. 
شکرخدایی گفت: دولت‌ها وظیفه دارند در شرایط ویژه به کمک بخش تولید بیایند. در شرایط جنگی، تأمین مواداولیه برای بخش تولید با مشکل مواجه شده و هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی به شدت بالا رفته است. در این وضعیت، بنگاه‌ها نمی‌توانند از عهده مخارجشان در زمینه مالیات، تأمین اجتماعی و... برآیند. 
وی ادامه داد: عدم حمایت جدی مالیاتی از بخش تولید ممکن است به قیمت تعطیلی بنگاه اقتصادی تمام شود که در نهایت به ضرر کشور است. بر همین اساس، باید سازمان امور مالیاتی سیاست‌های جدی و واقعی در راستای حمایت از کسب و کار‌ها و بخش تولید به اجرا بگذارد. 
شکرخدایی گفت: این موضوع درستی است که سازمان امور مالیاتی وظیفه وصول درآمد‌های مالیاتی دولت را برعهده دارد، اما تنها وظیفه سازمان امور مالیاتی این نیست که درآمد‌های دولت را وصول کند. وظیفه مهم‌تر دولت و سازمان مورد بحث این است که از مالیات به عنوان یک ابزار در راستای تنظیم امور اقتصادی کشور بهره بگیرد. بر همین اساس، باید الان سازمان امور مالیاتی با کاهش مبلغ مالیات پرداختی بخش تولید به کمک اقتصاد ملی بیاید و از بروز مشکلات جدی جلوگیری کند. 
وی ادامه داد: متأسفانه سازمان امور مالیاتی تا الان نه تنها نتوانسته به کمک بخش تولید بیاید، بلکه خودش به مشکلات این بخش اضافه کرده و مشکل‌ساز شده است. در شرایط فعلی که درگیر جنگ تحمیلی بوده‌ایم و بخش‌های مولد اقتصادی کشور به شدت آسیب دیده‌اند، باید حمایت جدی و واقعی از آنها مدنظر باشد. 
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: شرایط جنگی ویژگی‌های خاص خودش را دارد و باید سیاست‌های متناسب با این وضعیت به اجرا گذاشته شود. آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شد، متناسب با شرایط صلح است و برای شرایط جنگی کشور باید سیاست‌های ویژه حمایتی مدنظر قرار بگیرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: صنعت ، تولید ، تسهیلات
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