جوان آنلاین: همه ما این ضرب‌المثل معروف را شنیده‌ایم که «بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی»، اما یک سفر خاص هست که فقط یک بار تجربه آن هرچند کوتاه، بسیاری از خامی‌ها را از روح و روان و زندگی‌مان می‌زداید و از ما آدم پخته‌ای می‌سازد که پیش از آن نبوده‌ایم و جالب اینکه همان یک‌بار نیز به‌رغم دشواری‌هایش، چنان حلاوتی دارد که مسافرانش تصمیم می‌گیرند هر سال تکرارش کنند. آری، سفر اربعین، فراتر از یک جابه‌جایی ساده جغرافیایی، به یک «سبک زندگی» عمیق تبدیل شده و ما را به آدم دیگری تبدیل می‌کند. اینجا در امتداد جاده‌ای که عمود‌هایش مرز میان «من» و «ما» را کمرنگ کرده‌اند، مفاهیم خوب‌زیستن بازتعریف می‌شوند. سفر اربعین، تمرین رها کردن تعلقات و مسیری برای گشودن گره‌های زندگی است. در این سفر معنوی و پیاده‌روی جمعی، سادگی به فضیلت تبدیل، و فرهنگ بخشش و میزبانی بی‌چشمداشت جایگزین منیت‌های بی‌شمار هیاهوی زندگی روزمره می‌شود. یک سفر چند روزه، می‌تواند «معماری عادت‌ها»‌ی ما را تغییر دهد و با نوشیدن جرعه‌ای از این دریای معنویت می‌توانیم قطره‌ای از زلالی آن را با خود به خانه‌هایمان، به میان خانواده و اجتماع‌مان بیاوریم. اما برای بهره‌مندی از برکات این سفر زیبا و به‌یاد ماندنی، آمادگی روحی و جسمی قبل از سفر نیز بسیار مهم است، به‌ویژه اگر قصد سفر خانوادگی داشته باشیم. توجه به نحوه تغذیه و سلامت، چگونگی تعامل با دیگر زائران و افرادی از فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف، رعایت سبک‌بالی و قناعت در طول سفر، چگونگی خلق‌وخوی ما در مسیر، کمک به دیگران و مهربانی با همه، حضور قلب و تمرکز بر مقصد متعالی مسیر و ده‌ها نکته دیگر که دقت و توجه به آنها، دستاورد‌های سفر کوتاه، اما عمیق و چندلایه ما را، گستره‌ای به وسعت زندگی می‌بخشد.

سفرتان در وسعت بیکران زندگی حسینی پرخیر و برکت باد!