جوان آنلاین: هشدار تازه قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) مبنی بر اینکه «هر شرکت و کشوری را که از محل داراییهای ایران مبلغی دریافت کند، اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت» میتوان اعلام پایان دورهای دانست که برخی دولتها و شرکتها تصور میکردند میتوانند با اتکا به فشار سیاسی و نظامی، داراییهای بلوکهشده ایران را به هر عنوانی مصادره یا میان خود توزیع کنند، بیآنکه هزینهای بپردازند. جمهوری اسلامی ایران اینبار یک معادله روشن را پیش روی بازیگران بینالمللی قرار داده است؛ هر دولت یا شرکتی که از اموال بلوکهشده ایران منتفع شود، باید پیامدهای عملی آن را نیز بپذیرد و یکی از مهمترین این پیامدها، محروم شدن از حق عبور شناورهایش از تنگه هرمز خواهد بود.
اظهارات اخیر رئیسجمهور مغرور، خودشیفته و مستکبر امریکا درباره پرداخت خسارت شناورهای آسیبدیده از محل داراییهای بلوکهشده ایران، با واکنش قاطع قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) همراه شد؛ واکنشی که نشان میدهد تهران، هرگونه دستاندازی به داراییهای خود را از این پس نه صرفاً یک اختلاف حقوقی یا مالی، که اقدامی با تبعات مستقیم امنیتی و راهبردی تلقی میکند.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا روز گذشته اعلام کرد: رئیسجمهور امریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بیثباتسازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی را که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی، بهدلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش امریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناایمن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدهاند از محل داراییهای بلوکهشده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیسجمهور جنایتکار امریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی، به همه شرکتها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال کنند و از داراییهای بلوکهشده ایران تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام میداریم از این به بعد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچیک از شناورهای آنها را از تنگه هرمز نخواهند داد.
بر همین اساس، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) ضمن هشدار به رئیسجمهور امریکا درباره تبعات این اقدام، دامنه مسئولیت را تنها متوجه واشینگتن ندانست و اعلام کرده که تمامی شرکتها و کشورهایی که از این پیشنهاد استقبال کنند و به هر عنوان از داراییهای بلوکهشده ایران استفاده کنند، در پیامدهای آن شریک خواهند بود. این هشدار، در واقع یک پیام فراتر از پاسخ به اظهارات رئیسجمهور امریکا است. جمهوری اسلامی ایران با این موضعگیری، قاعدهای جدید را در قبال داراییهای بلوکهشده خود اعلام کرده است؛ قاعدهای که بر اساس آن، هر دولت، شرکت یا مجموعه اقتصادی که به هر بهانهای در فرآیند برداشت، انتقال یا استفاده از اموال ایران مشارکت کند، دیگر نمیتواند انتظار داشته باشد از امنیت کریدورهای دریایی که جمهوری اسلامی نقش تعیینکنندهای در آن دارد، بهرهمند شود.
تبعات دستاندازی به اموال ایران
در این چارچوب، تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، در حکم اهرم بازدارندگی ایران برای صیانت از حقوق و داراییهای ملی معرفی شده است. پیام این راهبرد آن است که دستاندازی به اموال ایران دیگر اقدامی کمهزینه یا بدون تبعات نخواهد بود و هزینه آن مستقیماً متوجه ذینفعان این اقدام خواهد شد.
بر این اساس، هشدار قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) تنها یک موضعگیری سیاسی نیست، بلکه اعلام یک سیاست عملی است که مخاطبان آن، علاوه بر دولت امریکا، همه کشورها، شرکتهای کشتیرانی، مؤسسات بیمه و مجموعههای اقتصادی هستند که احتمال دارد در آینده از داراییهای بلوکهشده ایران استفاده کنند. پیام نهایی این هشدار نیز روشن است؛ دوران برداشت از داراییهای ایران بدون پرداخت هزینه به پایان رسیده است و هرگونه تعرض به اموال ملت ایران، با مجازاتی متناسب و بازدارنده از سوی جمهوری اسلامی ایران همراه خواهد بود.
شرارتهای امریکا بیپاسخ نمیماند
شامگاه دوشنبه هم قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) در اطلاعیهای ضمن هشدار به امریکا در مورد اقدام به تهدید شناورها و کشتیهای تجاری و نفتکش ایرانی در آبهای ساحلی و سرزمینی تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان عمل، شرارت ارتش تروریست آن کشور را بیپاسخ نمیگذارند.
قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) اعلام کرد: امریکا در تداوم شرارت و ناامنی در منطقه و به دنبال اجرای محاصره غیرقانونی دریایی ایران، طی سه روز گذشته اقدام به تهدید شناورها و کشتیهای تجاری و نفتکش ایران در آبهای ساحلی و سرزمینی کشور ما نموده است. هشدار میدهیم این اقدام امریکا به منزله توسعه جنگ در منطقه تلقی میگردد و همانطور که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان عمل ثابت نمودند، هرگونه تهدید و شرارت ارتش تروریست آن کشور را بیپاسخ نمیگذارند و با آن برخورد خواهند نمود.