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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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پویانمایی «نبرد با خرچنگ»

تلاشی برای درمان ریشه‌های اضطراب و ترس

کارگردان پویانمایی «نبرد با خرچنگ» از بهره‌مندی نگاه روانشناسانه در این فیلم می‌گوید. 
مازیار محمدی‌نژاد نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ»، درباره این اثر عنوان کرد: این اثر براساس روانشناسی کودک و نوجوان و با مشاوره‌های دقیق فنی و تخصصی آموزشی و سلامت روان طراحی شده است. داستان به گونه‌ای روانکاوانه ریشه‌های ترس، ناامیدی، کم‌رویی و عدم اعتماد به نفس را ریشه‌یابی می‌کند و طی یک سفر قهرمان که برای شخصیت‌های اصلی آن روی می‌دهد این ریشه‌ها را درمان کرده و سلامت روح و روان را به شخصیت‌ها و بینندگان کودک هدیه می‌دهد. 
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، سینمای کودک ایران کمتر شاهد آثاری بوده است که بتوانند به‌طور همزمان مخاطب کودک، خانواده و کارشناسان حوزه روان‌شناسی کودک را راضی کنند. انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» یکی از همین آثار است؛ فیلمی ماجراجویانه، فانتزی و پررمز و راز که در پس داستانی هیجان‌انگیز، مفاهیم عمیق انسانی و روان‌شناختی را برای کودکان روایت می‌کند. 
تهیه‌کننده انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» تأکید کرد: این فیلم که توسط زاگرس فیلم، یکی از باسابقه‌ترین و معتبرترین استودیوی انیمیشن دیجیتال ایران با بیش از ۲۷ سال سابقه تولید فیلم و سریال انیمیشن ساخته شده تلاشی است برای ارائه یک استاندارد جدید در سینمای کودک ایران، اثری که نه تنها سرگرم‌کننده است، بلکه می‌تواند الهام‌بخش نسل جدید نیز باشد. 
محمدی‌نژاد با بیان اینکه «نبرد با خرچنگ» مخاطب را به سفری در میان جزیره‌هایی شگفت‌انگیز، دریا‌هایی اسرارآمیز و سرزمین‌هایی می‌برد که هر کدام نمادی از یکی از چالش‌های درونی انسان هستند، گفت: در مرکز داستان، گروهی از پنج دریانورد دوست‌داشتنی قرار دارند که سال‌هاست مأموریت‌شان کمک به ساکنان جزایر مختلف است، جزایری که هر کدام با بحرانی متفاوت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ورود یک پسربچه به این جهان، آغازگر سفری می‌شود که کم‌کم مرز میان ترس، امید، تردید و شجاعت را به چالش می‌کشد. وی افزود: برخلاف بسیاری از آثار کودک که طنز آنها بر شوخی‌های کلامی یا موقعیت‌های تکراری استوار است، «نبرد با خرچنگ» از طنز شخصیت بهره می‌برد. ویژگی‌های متفاوت شخصیت‌ها، تضاد میان آنها و واکنش‌های غیرمنتظره، موقعیت‌هایی خلق می‌کند که هم کودکان را می‌خنداند و هم برای والدین جذاب است. این نوع طنز، عمر بیشتری دارد و باعث می‌شود فیلم در تماشای دوباره نیز همچنان تازه و سرگرم‌کننده باشد. 
محمدی‌نژاد تصریح کرد: اگرچه داستان فیلم کاملاً فانتزی است، اما ایده اصلی آن با الهام از مبارزه کودکانی شکل گرفته که با بیماری‌های سخت، روبه‌رو هستند. نکته ارزشمند اینجاست که فیلم هرگز به سمت فضای تلخ و ناامیدکننده نمی‌رود. برعکس تلاش می‌کند تصویری از امید، اراده و ایمان به آینده ارائه دهد. به همین دلیل «نبرد با خرچنگ» را می‌توان ادای احترامی به تمام کودکانی دانست که هر روز با شجاعت با دشواری‌های زندگی مبارزه می‌کنند. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: در روزگاری که کودکان بیش از هر زمان دیگری به امید، الگو‌های مثبت و داستان‌هایی الهام‌بخش نیاز دارند، «نبرد با خرچنگ» تلاش می‌کند یادآوری کند که بزرگ‌ترین پیروزی‌ها، نه در میدان جنگ، بلکه در قلب کسانی به دست می‌آید که هرگز امیدشان را از دست نمی‌دهند. 
انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» از ۳۱ تیرماه در سینما‌های سراسر کشور اکران خود را آغاز کرده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پویانمایی ، نبرد ، فیلم
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