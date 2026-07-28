در روزهای اخیر برخی زبان به طعنه و توهین به دکتر علی شریعتی گشودند و بیشتر از توهین به یک شخص توهین به روشنفکر دینی تلقی شد. استاد افشین علا سرودهای را در ستایش از دکتر شریعتی سروده است.
جرم کمی نبود
بی لکنت از سپیده سخن گفتن
با کاهنان الکن خواب آلود
از قبله، با قبیلهی روشنفکر...
بیهوده نیست، اینکه تو را مثل آفتاب
در هر دو سوی آب
انکار میکنند
هم دشمنان ز بغض
هم دوستان ز بخل
هم فربهان دون که افاضات چرب را
بر سفرهی فریب، تلنبار میکنند
هم رهزنان دین که اضافات غرب را
در خوابگاه تیرهی اوهام
نشخوار میکنند...
جرم کمی نبود
از آسمان خراش خردسوز باختر
در پیش چشم این همه ناباور حسود
رو بر کشیدن و دل بستن
بر تربت مدینهی پیغمبر
بر وصلهی بهشت برین
در پارههای کفش علی
بر کهکشان شیری پنهان فاطمه
در خانهای گلین
جرم کمی نبود
از جنس زینتی.
زن را به شأن زینبیاش خواندن
مردان خشم و غفلت و شهوت را
در مکتب حسین نشاندن...ای خفته در دمشق
آموزگار عشق
نام تو را رقیب، گر انکار میکند
تاریخ تا ابد
مدهوش واژگان تو خواهد شد
یک روز، ناگزیر
در این قبیله هرچه که قابیل است
مغلوب بازوان تو خواهد شد...