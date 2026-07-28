 نویسندگان و هنرمندان به روایت خدمات بهداری رزمی در دوران دفاع مقدس بپردازند

آیین رونمایی از دستخط تاریخی رهبر شهید انقلاب که در جریان بازدید تاریخی ایشان از بیمارستان صحرایی حضرت علیبنابیطالب (ع) و عیادت از مجروحان جنگ تحمیلی به یادگار نگاشته شده بود، برگزار شد.
به گزارش «جوان»، آیین رونمایی از دستخط تاریخی رهبر شهید انقلاب که در جریان بازدید تاریخی ایشان از بیمارستان صحرایی حضرت علیبنابیطالب (ع) و عیادت از مجروحان جنگ تحمیلی در تاریخ چهارم مرداد ۱۳۶۷ به یادگار نگاشته شده است، روز گذشته در مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد.
بازدیدی ماندگار
محمدعلی محققی، معاون علمی فرهنگستان علوم در این آیین اظهار داشت: بازدید رهبر معظم انقلاب از بیمارستان صحرایی، یکی از برجستهترین و ماندگارترین رخدادهای تاریخ معاصر سلامت ایران بهشمار میرود.
وی با بیان اینکه عملکرد بیمارستان صحرایی حضرت علیبنابیطالب (ع) در عملیات کربلای۵ یکی از درخشانترین صفحات تاریخ پزشکی نظامی کشور است، گفت: زمانی که وارد بیمارستان شدیم، این مجموعه هنوز به طور کامل آماده نشده بود؛ آب و امکانات اولیه بهطور کامل برقرار نشده بود، اما مجروحان به بیمارستان منتقل شده بودند و تیمهای درمانی بلافاصله کار خود را آغاز کردند.
محققی افزود: در این بیمارستان هشت اتاق عمل فعال بود و با وجود حضور جراحان متعدد، تنها یک متخصص بیهوشی، مرحوم استاد دکتر میرجبار یحییپور با همراهی تکنیسینهای بیهوشی، بهتنهایی مدیریت هشت اتاق عمل را برعهده داشت و به صورت همزمان خدمات بیهوشی را برای مجروحان انجام میداد. معاون علمی فرهنگستان علوم ادامه داد: این تلاش طاقتفرسا نزدیک به ۴۸ ساعت بدون وقفه ادامه داشت و اعضای کادر درمان فرصت استراحت یا خواب نداشتند. حتی در زمان اقامه نماز صبح، برخی پزشکان ناچار بودند نماز خود را هنگام انجام عمل جراحی اقامه کنند.
وی با اشاره به ایثار پزشکان حاضر در بیمارستان صحرایی خاطرنشان کرد: استادان جراحی پس از پایان یک عمل، شخصاً میان مجروحان حاضر میشدند و بیمارانی را که امکان نجات بیشتری داشتند، برای انتقال به اتاق عمل انتخاب میکردند. این روحیه ایثار و مسئولیتپذیری موجب شد بیشترین تعداد مجروحان با موفقیت درمان شوند.
محققی با تأکید بر اینکه مدیریت همزمان هشت اتاق عمل توسط یک متخصص بیهوشی، رویدادی کمنظیر در تاریخ طب نظامی جهان است، تصریح کرد: به اعتقاد من، چنین اتفاقی تاکنون در تاریخ پزشکی نظامی ثبت نشده و بعید است بار دیگر تکرار شود.
وی درباره بازدید رهبر معظم انقلاب از این بیمارستان نیز گفت: حضور رئیسجمهور وقت در سختترین شرایط جنگی و در خط مقدم درمان مجروحان، صرفاً یک بازدید تشریفاتی نبود، بلکه حامل پیام بزرگی برای جامعه بود و نشان میداد که نظام اسلامی برای سلامت، جان انسانها و مجاهدت مدافعان میهن ارزش ویژهای قائل است.
معاون علمی فرهنگستان علوم با استناد به آیه شریفه «وَمَنْ أَحْیاهَا فَکأَنَّمَا أَحْیا النَّاسَ جَمِیعًا»، احیای جان انسانها را بزرگترین ارزش در حوزه سلامت دانست و اظهار کرد: بیمارستانهای صحرایی در دوران دفاع مقدس، مصداق عینی احیای جان انسانهایی بودند که در خط مقدم دفاع از اسلام، انقلاب و استقلال کشور حضور داشتند.
وی افزود: دومین ارزش حاکم بر نظام سلامت، عدالت است و عادلانهترین اقدام کادر درمان در دوران دفاع مقدس، نجات جان رزمندگانی بود که در صف نخست دفاع از کشور قرار داشتند. همچنین کرامت انسانها، سومین ارزش بزرگ الهی است که در عملکرد کادر درمان دفاع مقدس بهروشنی جلوهگر شد.
محققی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی امروز نظام سلامت کشور خاطرنشان کرد: برکت خون شهدا و هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی موجب شده است که امروز در سراسر کشور، تیمهای امدادی و درمانی از آمادگی کامل برای خدمترسانی در شرایط بحران برخوردار باشند.
وی با اشاره به خدمترسانی کادر درمان در مناطق در معرض تهدید و حملات دشمن گفت: امروز هر نقطهای از کشور که مورد تعرض دشمنان قرار گیرد، نیروهای امدادی و درمانی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر میشوند و خدمات تخصصی ارائه میکنند که این آمادگی، حاصل تجربیات دفاع مقدس، خون شهدا و مدیریت حکیمانه فرماندهان نظام اسلامی است.
معاون علمی فرهنگستان علوم در پایان از پژوهشگران، نویسندگان و فعالان حوزه تاریخ دفاع مقدس خواست علاوه بر ثبت و روایت وقایع، به تبیین ارزشهای انسانی، اسلامی و اخلاقی نهفته در خدمات بهداری رزمی دوران دفاع مقدس نیز بپردازند تا این گنجینه ارزشمند به نسلهای آینده منتقل شود.
روایت یک اتفاق ۱۹ ساعته
سردار نصرالله فتحیان، مسئول مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، در این آیین به روایت نخستین بازدید حضرت آیتالله خامنهای از بیمارستانهای صحرایی دوران دفاع مقدس پرداخت و اظهار داشت: این بازدید در دوران دفاع مقدس و از بیمارستان صحرایی حضرت علیبنابیطالب (ع) در منطقه دارخوین انجام شد و نقطه آغاز آشنایی نزدیک بنده با رهبر معظم انقلاب بود.
وی با بیان اینکه این بازدید پس از جلسه فرماندهان قرارگاه کربلا انجام شد، گفت: پس از پایان جلسه، گزارشی از سامانه بهداری رزمی به محضر معظمله ارائه کردم. پس از صرف صبحانه، ایشان فرمودند برنامه بازدید چیست و با پیشنهاد بازدید از بیمارستان صحرایی حضرت علیبنابیطالب (ع) موافقت کردند.
سردار فتحیان افزود: در طول مسیر، رهبر معظم انقلاب با دقت و حوصله درباره نحوه فعالیت بهداری رزمی، امکانات و روند درمان مجروحان سؤال میکردند و پیش از رسیدن به بیمارستان، اطلاعات کاملی از وضعیت آن مجموعه به دست آوردند.
مسئول مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس ادامه داد: رهبر معظم انقلاب سپس از بخشهای تخصصی بیمارستان شامل آزمایشگاه، رادیولوژی، بانک خون، داروخانه و سایر واحدهای درمانی بازدید کردند و با پزشکان، پرستاران و نیروهای امدادی به گفتوگو پرداختند. ایشان از محل خدمت، دانشگاه محل تحصیل و شرایط فعالیت اعضای کادر درمان سؤال میکردند و از نزدیک در جریان مشکلات و نیازهای آنان قرار گرفتند.
سردار فتحیان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب برای حضور در اتاق عمل نیز لباس ویژه جراحی بر تن کردند، تصریح کرد: معظمله با حوصله وارد اتاق عمل شدند و با تیمهای جراحی دیدار و گفتوگو کردند. ایشان درباره نوع عملهای جراحی، نحوه درمان مجروحان و روند ارائه خدمات درمانی پرسشهای دقیقی مطرح کردند که نشاندهنده اشراف کامل ایشان به مسائل پزشکی و درمانی بود.
مسئول مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس با اشاره به دستنوشته رهبر معظم انقلاب در پایان این بازدید بیان کرد: در پایان حضور معظمله در بیمارستان، از ایشان درخواست کردیم یادداشتی به یادگار بنویسند که این دستنوشته ارزشمند ثبت شد، اما سالها مفقود بود. حدود دو سال برای یافتن آن تلاش کردیم تا اینکه چندی پیش، همزمان با تولید مستندی درباره بهداری رزمی دفاع مقدس، این دستنوشته پیدا شد و همین موضوع زمینه برگزاری مراسم امروز را فراهم کرد.
وی در پایان با اشاره به دیدار دیگری با رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۶ خاطرنشان کرد: در آن دیدار، نخستین سؤال معظمله درباره وضعیت بیمارستانهای صحرایی بود که نشان میداد ایشان همچنان با دقت، روند حفظ و احیای این ظرفیت ارزشمند دفاع مقدس را دنبال میکنند. امروز نیز با همکاری ارتش، سپاه و بهداری نیروی زمینی سپاه، یکی از بیمارستانهای صحرایی دوران دفاع مقدس احیا شده و به محلی برای بازدید دانشجویان علوم پزشکی و عموم مردم تبدیل شده است.