فراجا لیست داروهای ممنوعه برای همراه داشتن در سفر به عراق را اعلام کرد

پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با ارسال پیامکی سراسری، لیست داروهای ممنوعه برای همراه داشتن در سفر به عراق را اعلام کرد.

جوان آنلاین: پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با ارسال پیامکی سراسری به شهروندان نسبت به همراه داشتن برخی داروها هنگام سفر به کشور عراق هشدار داد.

در این پیام آمده است: همراه داشتن داروهای حاوی کدئین از جمله استامینوفن کدئین، همچنین دیازپام، فلورازپام، ترامادول، متادون، بوپرنورفین (B2) و برخی داروهای مورد استفاده برای درمان صرع و سرطان در کشور عراق می‌تواند جرم تلقی شده و مجازات‌های سنگینی در پی داشته باشد.

فراجا از زائران و مسافران خواسته است پیش از سفر، مقررات دارویی کشور مقصد را بررسی کرده و از همراه داشتن داروهای ممنوعه یا داروهایی که نیازمند مجوزهای قانونی هستند، خودداری کنند.