سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تنها با پنج درصد صرفه‌جویی در میزان مصرف، امکان تامین برق پایدار برای تمامی بخش‌ها فراهم می‌شود، گفت: رویکرد دولت به حداقل رساندن محدودیت‌های انرژی در مناطق گرمسیر، به‌ویژه مناطق آسیب‌دیده از جنگ است و با بهبود شرایط و کاهش تقاضا، تخصیص برق به این مناطق در اولویت قرار خواهد گرفت.

جوان آنلاین: «فاطمه مهاجرانی» امروز دوشنبه در پاسخ به سوال ایرنا در خصوص برنامه دولت برای پایان دادن به قطعی‌های مقطعی برق در جنوب کشور به ویژه در شرایط حساس کنونی، گفت: دولت تدابیر ویژه‌ای برای مدیریت شبکه برق در مناطق جنوبی کشور اتخاذ کرده است، رویکرد وزارت نیرو به حداقل رساندن محدودیت‌های انرژی در مناطق گرمسیر، به‌ویژه مناطق آسیب‌دیده از جنگ است و با بهبود شرایط و کاهش تقاضا، تخصیص برق به این مناطق در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: سیاست وزارت نیرو بر این است که در اعمال محدودیت‌های احتمالی، مناطق جنوبی کشور و نواحی گرمسیر با حساسیت ویژه‌ای دیده شوند و فشار کمتری نسبت به سایر نقاط کشور متحمل شوند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: برنامه‌ریزی دولت به گونه‌ای است که به محض بهبود شرایط تأمین برق و کاهش میزان مصرف در شبکه سراسری، اولویتِ تخصیص انرژی به مناطق گرمسیر و آسیب‌دیده از جنگ اختصاص یابد. وزارت نیرو تمام توان خود را برای مدیریت تقاضا و عبور از این دوره محدودیت‌ها به کار بسته است.

مهاجرانی خاطر نشان کرد: البته موفقیت در اجرای این برنامه‌ها مستلزم همراهی مشترکان، به‌ویژه مشترکان پرمصرف است. چنانچه تمامی مشترکان نسبت به مدیریت مصرف اقدام کنند و تنها پنج درصد صرفه‌جویی در میزان مصرف خود داشته باشند، امکان تأمین برق پایدار برای تمامی بخش‌ها فراهم شده و نیاز به اعمال محدودیت‌ها به حداقل می‌رسد.

وی در پایان تاکید کرد: دولت مصمم است با اجرای برنامه‌های مدیریت بار و تداوم پایش‌های شبکه، پایداری انرژی را در این مناطق استراتژیک تضمین کند.