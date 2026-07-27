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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۹
اقتصاد » اخبار کلی

خرید اینترنتی بلیت اتوبوس برای برگشت زائران امکانپذیر شد

بلیت اتوبوس معاون سازمان راهداری ضمن درخواست از زائران برای تهیه بلیت برگشت پیش از سفر، به امکان تهیه بلیت برگشت از سامانه «سپاس» خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار زائران می‌توانند علاوه بر خرید بلیت رفت، بلیت برگشت خود را نیز به‌صورت غیرحضوری از طریق این سامانه تهیه کنند.

جوان آنلاین: مهدی خضری درباره نظارت بر ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: بخشی از کنترل‌ها پیش از آغاز سفر توسط شرکت‌های حمل‌ونقل و مدیران فنی انجام می‌شود و بخشی دیگر نیز در مراکز معاینه فنی تحت نظارت سازمان راهداری صورت می‌گیرد. همچنین در طول سفر، ناوگان توسط همکاران ما و پلیس راه کشور کنترل می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سفرهای اربعین، از راه‌اندازی سامانه «سپاس» خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار زائران می‌توانند علاوه بر خرید بلیت رفت، بلیت برگشت خود را نیز به‌صورت غیرحضوری از طریق این سامانه تهیه کنند.

خضری با اشاره به سامانه «سپاس» افزود: سازمان راهداری سال‌هاست برای مدیریت سفرهای اربعین برنامه‌ریزی می‌کند و امسال با همکاری حوزه فناوری، سامانه‌ای تحت عنوان «سپاس» طراحی شده است. در این سامانه، زائران می‌توانند تمامی اطلاعات مورد نیاز برای یک سفر ایمن را دریافت کرده و بلیت خود را نیز تهیه کنند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته خرید بلیت از طریق سکوهای مختلف اینترنتی انجام می‌شد، اما در ایام پرتردد مانند اربعین نیاز بود این سکوها در یک سامانه متمرکز تجمیع شوند تا زائران تنها با وارد کردن مبدأ، مقصد و تاریخ سفر، بلیت خود را به‌راحتی تهیه کنند. امسال این امکان از طریق سامانه سپاس فراهم شده و از سرگردانی مردم در سایت‌های مختلف جلوگیری خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری درباره بلیت برگشت نیز گفت: یکی از دغدغه‌های همیشگی سازمان، برنامه‌ریزی برای بازگشت زائران بوده است. از مردم همواره خواسته‌ایم هنگام خرید بلیت رفت، برای سفر بازگشت نیز برنامه داشته باشند تا بتوانیم خدمات بهتری ارائه دهیم.

وی افزود: با توجه به گرمای هوا در استان‌های مرزی به‌ویژه خوزستان، ایلام و کرمانشاه که دمای هوا در ایام اربعین به بیش از ۵۰ درجه می‌رسد، برنامه‌ریزی مناسب برای بازگشت زائران اهمیت زیادی دارد. بر همین اساس، استان‌های تهران، اصفهان، قم، مشهد و آذربایجان شرقی و غربی که بیشترین تعداد زائر را دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند و برای نخستین‌بار امکان خرید اینترنتی بلیت برگشت نیز در سامانه سپاس فراهم شده است.

این مقام مسئول در سازمان راهداری از زائران خواست برای تسهیل خدمات‌رسانی، حتماً بلیت برگشت خود را نیز از قبل تهیه کنند.

وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، درباره اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها نیز گفت: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است و کارشناسان این مرکز وضعیت تمامی محورهای کشور را رصد می‌کنند. هموطنان می‌توانند با تماس با این سامانه از آخرین وضعیت مسیرها، ترافیک و بهترین مسیرهای تردد مطلع شوند.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری با اشاره به همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل در ایام اربعین اظهار کرد: عملیات حمل‌ونقل اربعین با مشارکت شرکت‌های حمل‌ونقل، تشکل‌های صنفی، رانندگان و مالکان ناوگان انجام می‌شود و همه با انگیزه و اعتقاد در خدمت زائران هستند.

وی افزود: رانندگان در شرایط سخت آب‌وهوایی به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی حضور دارند و پیش از آغاز سفرهای اربعین نیز دوره‌های آموزشی و برنامه‌های لازم برای آنان برگزار می‌شود. همچنین هماهنگی‌های لازم با پلیس راه برای ثبت ساعت کار رانندگان و فعال بودن کارت‌های هوشمند انجام شده تا سفرها بدون مشکل انجام شود.

خضری درباره وضعیت پایانه‌های مسافربری نیز گفت: در ایام اربعین، پایانه‌های مسافربری تحت مدیریت شهرداری‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود و خدمات مناسبی به زائران ارائه می‌کنند.

وی در پایان تأکید کرد: نرخ بلیت‌ها پیش از آغاز سفرهای اربعین از سوی سازمان راهداری ابلاغ می‌شود و همکاران این سازمان به‌صورت شبانه‌روزی در پایانه‌ها حضور دارند تا بر قیمت‌ها نظارت کنند و در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، در همان محل رسیدگی لازم انجام شود.

برچسب ها: بلیت اتوبوس ، سفر اربعین ، خرید اینترنتی
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