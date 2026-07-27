بورس امروز با رشد همزمان شاخص‌ها، ارزش معاملات خرد ۲۹ هزار میلیارد تومانی و برتری محسوس صف‌های خرید، شاخص کل در تراز ۵ میلیون واحدی تثبیت شد.

جوان آنلاین: بازار سهام امروز دوشنبه (۱۴۰۵/۰۵/۰۵) در فضایی مثبت و نسبتاً فراگیر دنبال شد؛ فضایی که هم در رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن دیده شد، هم در برتری قابل توجه صف‌های خرید و هم در گردش بالای پول میان گروه‌های بزرگ و صندوق‌های سهامی.

به گزارش مهر، بررسی تابلو معاملات نشان می‌دهد بورس تهران اگرچه هنوز با احتیاط بخشی از معامله‌گران حقیقی مواجه است، اما از منظر تحرک نقدینگی، عرض بازار و قدرت تقاضا، روزی امیدوارکننده را پشت سر گذاشت.

رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن در بورس

شاخص کل بورس تهران امروز با افزایش ۴۹ هزار و ۷۱۳ واحدی معادل ۰.۹۹ درصد، در سطح ۵ میلیون و ۵۲ هزار و ۴۳ واحد ایستاد.

شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱۴ هزار و ۸۶۴ واحدی، بازدهی ۱.۰۷ درصدی را ثبت کرد که نشان می‌دهد رشد بازار تنها به چند نماد شاخص‌ساز محدود نبوده و بخش گسترده‌تری از نمادها در مدار مثبت معامله شده‌اند.

این همزمانی رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن برای فعالان بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد، زیرا معمولاً از بهبود نسبی کلیت بازار سهام و افزایش مشارکت نمادهای کوچک‌تر و متوسط در روند صعودی حکایت می‌کند.

ارزش معاملات خرد در سطح بالا ماند

یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های امروز بازار، ثبت ارزش معاملات خرد ۲۹ هزار و ۷۵ میلیارد تومانی بود؛ رقمی که از فعال بودن جریان دادوستد و حضور پررنگ معامله‌گران در بازار سهام و صندوق‌های سهامی خبر می‌دهد. بالا ماندن ارزش معاملات خرد در کنار رشد شاخص‌ها، معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از پویایی بازار و تقویت اعتماد کوتاه‌مدت معامله‌گران ارزیابی می‌شود.

در عین حال، آمارها نشان می‌دهد امروز ۷۸ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی در بازار ثبت شد؛ موضوعی که بیانگر آن است که با وجود مثبت بودن فضا، بخشی از سرمایه‌گذاران خرد همچنان با احتیاط معامله می‌کنند. با این حال، این میزان خروج در برابر ارزش بالای معاملات، چندان سنگین ارزیابی نمی‌شود.

خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت

داده‌های معاملاتی امروز از خروج ۱۲۹۴ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت حکایت دارد؛ رخدادی که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و چرخش منابع از بازارهای کم‌ریسک به سمت بازار سهام و صندوق‌های مبتنی بر سهام یا صندوق‌های کالایی باشد.

این تغییر جهت نقدینگی در روزی که شاخص‌ها مثبت بودند و صندوق‌های سهامی و اهرمی نیز با ارزش معاملات بالا دنبال شدند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، بخشی از سرمایه‌ها ترجیح می‌دهند به جای ماندن در ابزارهای کم‌نوسان، از فضای مثبت بازار سرمایه بهره ببرند.

بانک‌ها لیدر اصلی ارزش معاملات بورس شدند

در میان گروه‌های صنعتی، بانکی‌ها بیشترین توجه را به خود جلب کردند. ارزش معاملات گروه بانکی که در داده‌های اولیه ۲۲ هزار و ۷۸۶ میلیارد ریال اعلام شده بود، معادل ۲ هزار و ۲۷۸.۶ میلیارد تومان است. این گروه همچنین از نظر حجم معاملات نیز در صدر قرار گرفت و بار دیگر نقش لیدر نقدشوندگی بازار را ایفا کرد.

در کنار بانک‌ها، گروه محصولات شیمیایی با ارزش معاملات ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، معادل ۱۶۶۰ میلیارد تومان، و گروه فرآورده‌های نفتی با ارزش معاملات ۱۵ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال، معادل ۱۵۷۲ میلیارد تومان، از دیگر گروه‌های اثرگذار و پرگردش بازار بودند. این ترکیب نشان می‌دهد موتور اصلی بازار امروز در اختیار صنایع بزرگ، اثرگذار و نقدشونده قرار داشته است.

خودرویی‌ها داغ در حجم معاملات، نه در ارزش

گروه خودرو نیز از کانون‌های مهم توجه معامله‌گران بود. ارزش معاملات این گروه با رقم ۱۲ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال، معادل ۱۲۶۱ میلیارد تومان، پایین‌تر از بانکی‌ها و پالایشی‌ها قرار گرفت، اما حجم بالای معاملات در نمادهای خودرویی نشان داد این گروه همچنان یکی از مهم‌ترین محل‌های نوسان‌گیری کوتاه‌مدت در بازار است.

حضور نمادهایی مانند خودرو و خساپا در میان پرتراکنش‌ترین و پرحجم‌ترین نمادها، تأییدی بر این موضوع است که بخشی از رونق امروز بازار، از جنس معاملات سریع و هیجانی در سهم‌های پرمعامله بوده است؛ موضوعی که اگرچه به گرم شدن تابلو کمک می‌کند، اما الزاماً به معنای شکل‌گیری یک روند کاملاً بنیادی نیست.

صندوق‌های سهامی و اهرمی در کانون توجه

در فهرست نمادهای با بیشترین ارزش معاملات، نام صندوق‌هایی مانند اهرم، پالایش، دارایکم، کیان، فیروزا و افران دیده می‌شود. این اتفاق نشان می‌دهد بخشی از تقاضای امروز بازار، از مسیر صندوق‌های سهامی و ابزارهای اهرمی وارد شده است.

افزایش ارزش معاملات در صندوق‌های سهامی و اهرمی معمولاً نشانه‌ای از اقبال فعالان بازار به بهره‌گیری از موج صعودی است، اما از سوی دیگر می‌تواند بیانگر حضور سرمایه‌های کوتاه‌مدت و تاکتیکی نیز باشد. به همین دلیل، تحلیلگران بازار سرمایه معمولاً در کنار این نشانه مثبت، به پایداری تقاضا در سهام عادی نیز توجه ویژه دارند.

برتری محسوس صف‌های خرید در بازار امروز

تابلوی معاملات امروز از منظر قدرت تقاضا نیز تصویر مثبتی ارائه کرد. در پایان بازار، ۳۵۷ نماد با صف خرید به ارزش ۶۹۱۴ میلیارد تومان همراه بودند، در حالی که تنها ۷۳ نماد صف فروش داشتند و ارزش صف‌های فروش نیز به ۱۹۵۴ میلیارد تومان رسید.

برتری معنادار صف‌های خرید نسبت به صف‌های فروش، چه از نظر تعداد نمادها و چه از نظر ارزش، نشان‌دهنده آن است که جو روانی بازار امروز به نفع خریداران بود. این وضعیت معمولاً یکی از نشانه‌های مهم بهبود انتظارات کوتاه‌مدت در بورس تهران محسوب می‌شود.

برآیند معاملات امروز بورس تهران نشان می‌دهد بازار سهام با اتکا به رشد همزمان شاخص‌ها، ارزش بالای معاملات خرد، برتری واضح صف‌های خرید و تحرک نقدینگی در گروه‌های بزرگ، روزی مثبت و امیدوارکننده را تجربه کرده است. در این میان، بانک‌ها، پالایشی‌ها و شیمیایی‌ها نقش لیدرهای اصلی بازار را بر عهده داشتند و خودرویی‌ها نیز به‌عنوان گروه‌های پرهیجان، به رونق تابلو کمک کردند.

با این حال، خروج ۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی و نقش پررنگ صندوق‌های اهرمی نشان می‌دهد بخشی از این رونق هنوز ماهیتی کوتاه‌مدت و احتیاط‌آمیز دارد. بنابراین اگرچه بازار امروز سیگنال روشنی از بهبود فضا مخابره کرد، اما برای تثبیت این روند صعودی، تداوم ورود پول و حفظ تقاضا در روزهای آینده اهمیت تعیین‌کننده خواهد داشت.