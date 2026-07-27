جوان آنلاین: کامبیز ناظریان مدیرعامل این شرکت با قدردانی از مسئولیت پذیری مشترکان این شرکت گفت: همکاری متعهدانه تهرانی ها، کاهش ده درصدی نیاز مصرف برق پایتخت در ساعات اوج بار را رقم زد.

به گزارش مهر، ناظریان با بیان این که نیاز مصرف برق پایتخت در ساعات اوج بار بالغ بر ۵ هزار و ۹۳۵ مگاوات بوده است گفت با همراهی شهروندان تهرانی و کاهش مصارف مازاد در ساعات اوج بار؛ میزان محدودیت های اعمالی در شهر تهران به میزان زیادی، کنترل شده است.

وی صرفه جویی حاصل را بیش از ۶۰۰ مگاوات و معادل توان تولید عملی یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی دانست و خاطرنشان کرد در روز اوج بار، نیاز انرژی شهر تهران به حدود ۱۱۱ میلیون کیلووات‌ساعت رسید که با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق و همراهی مشترکان، بیش از ۹۷ درصد این انرژی به صورت برق پایدار به مشترکان تهرانی تحویل شد و فقط حدود ۳ درصد از این نیاز انرژی، از طریق اجرای برنامه‌های مدیریت بار تأمین شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعمال برنامه های محدودیت بار را منوط به وضعیت شبکه برق کشور و نحوه عرضه و تقاضای انرژی دانست و تصریح کرد: تمامی بخش های صنعت برق، مجدانه و شبانه روز در تلاشند تا برق مورد نیاز هموطنان را تامین کنند اما با توجه به شرایط آب و هوایی کشور و محدودیت های ایجاد شده در شرایط فعلی، پایداری شبکه برق، نیازمند تعهد و همدلی جمعی ایرانیان و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی است و در همین راستا از جمعیت بالغ بر ۵ میلیونی مشترکان برق شهر تهران درخواست داریم با تداوم این همراهی مسئولانه به ویژه در پنج هفته پیش رو همراه ما در ارائه خدمات هرچه بهتر به هموطنان باشند.