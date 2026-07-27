قیمت نفت چهار درصد سقوط کرد

جوان آنلاین: درحالیکه آمریکا و ایران برای دومین روز متوالی از انجام حملات نظامی جدید در خلیج فارس خودداری کردند، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه سپتامبر بلافاصله پس از آغاز معاملات به ۹۲.۰۲ دلار رسید.
بر اساس این گزارش، این کاهش پس از سقوط ۳.۹ درصدی روز جمعه ثبت شد. قیمت نفت برنت هفته گذشته به طور موقت به ۱۰۲ دلار در هر بشکه نیز رسیده بود که بالاترین سطح از ماه مه (اردیبهشت) محسوب میشود.
به گفته کارشناسان، علت اصلی این کاهش قیمت نفت توقف درگیریها و عدم تشدید تنش در تنگه هرمز ارزیابی میشود اما با وجود این کاهش قیمت، هنوز نگرانیهایی درباره مسیرهای جایگزین مانند دریای سرخ وجود دارد.
قیمت بنزین نیز در اروپا در آغاز معاملات امروز دوشنبه ۷.۷ درصد کاهش یافت اما قیمت بنزین در آمریکا همچنان بالاست و هر گالن ۴.۱۱ دلار قیمت دارد.
تحلیلگران معتقدند مادامی که تنشها در منطقه در سطح کنونی باقی بماند، امکان نوسان قیمت نفت وجود دارد اما آرامش فعلی توانسته بخشی از فشار صعودی بر بازار انرژی را کاهش دهد.