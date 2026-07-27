جمعیت خانوارهای یارانه بگیر در تیر ماه افزایش یافت

مقایسه مراحل ۱۸۴ و ۱۸۵ پرداخت یارانه به دهک‌های چهارم تا نهم، نشان از افزایش تعداد سرپرستان خانوار دارد.

جوان آنلاین: بررسی ارقام واریزی در دو ماه متوالی نشان می‌دهد که بار مالی دولت برای پوشش دهک‌های متوسط (۴ تا ۹) در تیرماه به ۱۳۵ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال رسیده است. این رقم در مقایسه با خردادماه که معادل ۱۳۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال بود، رشدی بسیار ناچیز و در حدود ۴ میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

تغییرات ترکیب خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم؛ رشد معنادار تعداد سرپرستان خانوار

یکی از نکات قابل تامل در این گزارش، تغییر در ساختار خانوارهای مشمول است. داده‌ها نشان می‌دهند که در تیرماه، تعداد سرپرستان خانوار با یک جهش ۱۶،۷۲۷ نفری نسبت به خردادماه، از ۱۵،۶۳۹،۱۳۲ به ۱۵،۶۵۵،۸۵۹ نفر رسیده است.

نکته کلیدی اینجاست که در همین بازه زمانی، تعداد کل افراد تحت پوشش (نفرات) تنها ۳۸۳ نفر افزایش یافته است (از ۴۵،۱۷۵,۰۶۱ به ۴۵،۱۷۵,۴۴۴ نفر). این تفاوت فاحش میان رشد تعداد «سرپرست» و تعداد «کل نفرات»، نشان‌دهنده فرآیند تفکیک خانوارها (جدا شدن فرزندان یا تقسیم خانوار به واحدهای کوچک‌تر) در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است.

حکمرانی داده‌محور و توزیع از طریق شبکه بانکی

عملیات توزیع این حجم از منابع مالی در هر دو ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور انجام شده است. در این مدل، برخورداری از استحقاق دریافت یارانه، به صورت ماهانه و بر اساس متغیرهای اقتصادی به‌روزرسانی می‌شود. کسر خودکار اقساط وام‌های بانکی از سرپرستان، مصداق عینی شفافیت مالی و پیوند سیستم یارانه‌ای با سامانه جامع بانکی برای جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری است.

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اضافه شدن تنها ۳۸۳ نفر به یارانه بگیران در تیر ماه

ثبات نرخ رشد جمعیت در دهک‌های چهارم تا نهم (تنها ۳۸۳ نفر رشد کل) در کنار افزایش محسوس سرپرستان، تایید می‌کند که سیستم رفاهی کشور به مرحله‌ای از پایداری رسیده که نوسانات جمعیتی را به دقت رصد می‌کند. تمرکز بر «شفافیت مالی» و «عدالت در بازپرداخت وام‌ها»، از طریق کسر اقساط پیش از واریز، گامی استراتژیک در جهت صیانت از منابع عمومی و جلوگیری از انحراف منابع در اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.