کد خبر: 1371121
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳
اقتصاد » اخبار کلی

تشکیل بیش از ۱۶۰۰ پرونده احتکار در ایام جنگ

جنگ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم و روزهای پس از آن، بیش از ۱۶۰۰ پرونده مرتبط با احتکار در کشور تشکیل شد.

جوان آنلاین: علی فرهادی در یک برنامه تلویزیونی از تشدید نظارت‌ها بر بازار در ایام جنگ تحمیلی سوم و پس از آن خبر داد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، صیانت از حقوق مردم، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی در دستور کار ویژه این سازمان قرار گرفت.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به زمینه‌های پیشین این اقدامات افزود: از دی‌ماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با اجرای اصلاحات اقتصادی و تغییر در شیوه پرداخت یارانه و نرخ ارز، ضرورت نظارت دقیق‌تر بر بازار بیش از پیش احساس می‌شد تا از بروز کمبود کالا و اختلال در شبکه توزیع جلوگیری شود.

به گفته وی، همین آمادگی‌ها سبب شد در دوره جنگ، امکان کنترل و پایش بازار با سرعت و دقت بیشتری فراهم شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی بر بازار با تصویب دولت خبر داد و اظهار داشت: این قرارگاه به‌صورت نمونه در استان تهران راه‌اندازی شده است تا با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بدون توسعه ساختارهای اداری، روند نظارت بر بازار را متمرکزتر و منسجم‌تر دنبال کند.

فرهادی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۶۰۰ ناظر افتخاری برای همکاری در این طرح ثبت‌نام و آموزش دیده‌اند و گزارش‌های خود را از طریق سامانه و اپلیکیشن مربوط ثبت می‌کنند.

وی افزود: بهره‌گیری از نیروهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی، امکان حضور محسوس‌تر ناظران در بازار و افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌های گذشته در حوزه نظارت بر بازار گفت: در سال‌های اخیر درباره حدود وظایف و اختیارات دستگاه‌های مسئول، از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت، اما در شرایط اخیر تلاش شد با ایجاد سازوکارهای هماهنگ، از بروز خلأ نظارتی جلوگیری شود.

فرهادی تأکید کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که اگر افزایش قیمتی هم در بازار رخ می‌دهد، این مسئله ناشی از بی‌نظارتی و رهاشدگی بازار نیست، بلکه ممکن است تحت تأثیر عواملی همچون افزایش هزینه‌های تولید، انرژی و دستمزد باشد و دستگاه‌های مسئول بر روند بازار نظارت دارند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عملکرد این سازمان در ایام جنگ اظهار داشت: در این دوره، بخش مهمی از ظرفیت ادارات استانی و شهرستانی به حضور میدانی و رسیدگی حضوری اختصاص یافت تا بر روند تأمین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی و همچنین اجرای طرح کالابرگ نظارت دقیق‌تری اعمال شود.

فرهادی افزود: در نتیجه این اقدامات، با وجود فشارها و دشواری‌های موجود، کشور با کمبود گسترده کالا یا شرایط بحرانی در تأمین نیازهای اساسی مواجه نشد، هرچند در برخی نقاط مواردی از سودجویی و تخلف مشاهده شد.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در همین بازه زمانی، بیش از ۱۶۰۰ پرونده احتکار در کشور تشکیل شد.

به گفته فرهادی، بخشی از این پرونده‌ها مربوط به نگهداری کالا، ثبت‌نشدن انبارها و مصادیق پیش‌بینی‌شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است و در این میان، چند پرونده مهم نیز درباره احتکار برنج تشکیل شده است.

معاون وزیر دادگستری همچنین از استمرار نظارت‌های مناسبتی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: هم‌زمان با ایام اربعین، دو شعبه تعزیرات حکومتی در ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی(ره) مستقر شده‌اند تا شکایت‌های مردمی درباره فروش بلیت بالاتر از نرخ مصوب و دیگر تخلفات احتمالی را بررسی و رسیدگی کنند.

فرهادی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای کامل قرارگاه نظارت و بازرسی بر بازار، نتایج تشدید نظارت‌ها از همین روزها برای مردم به‌صورت ملموس قابل مشاهده باشد.

برچسب ها: جنگ ، تعزیرات ، احتکار
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

کلنگ بمب را می‌زنید!

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

پادوی حقیر نتانیاهو!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

رفتار دو دیپلمات فرانسه در تهران غیرقابل قبول است

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

«شهادت رهبر» تربیت نسل نو را از روایت به واقعیت رساند

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار