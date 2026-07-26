کد خبر: 1371030
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۹
سیاست » اخبار کلی

کلیه صهیونیست‌های ساکن مناطق اشغالی، نظامی محسوب می‌شوند

1 نمایندگان مجلس تصویب کردند که کلیه صهیونیست‌های ساکن مناطق اشغالی و نیرو‌های تروریستی سنتکام و گروهک‌های تروریستی دست‌نشانده آنان، اعم از اینکه سلاح حمل کنند یا نه، نظامی محسوب می‌شوند.

جوان آنلاین: نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۴ مرداد) بعد از تصویب کلیات لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی، وارد بررسی جزئیات این لایحه شدند و ماده ۱ آن را به شرح زیر تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، ماده ۱- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح و مربوط به کار می‌رود:

۱- غیرنظامی: هر شخص یا گروهی که در زمره نیرو‌های مسلح طرف‌های درگیر محسوب نگردد یا در مخاصمه مسلحانه به صورت مستقیم مشارکت نداشته باشد و یا آشکارا سلاح حمل نکند.

کلیه صهیونیست‌های ساکن مناطق اشغالی و نیرو‌های تروریستی سنتکام و گروهک‌های تروریستی دست‌نشانده آنان، اعم از اینکه سلاح حمل کنند یا نه، نظامی محسوب می‌شوند.

۲- شخص مورد حمایت: شخص غیرنظامی یا شخص نظامی که به هر دلیلی، مانند زخمی شدن، بیماری، کشتی‌شکستگی و سقوط هواپیما، در وضعیت رزمی نبوده یا خارج از نبرد به شمار می‌روند و توان ادامه نبرد و جنگیدن را ندارد یا تسلیم شده و به اسارت درآمده است و یا به هر علت دیگری قادر به شرکت در مخا صمه مسلحانه نیست.

۳- مال مورد حمایت: مال، شی و مکانی که ماهیت غیرنظامی دارد و در جریان مخاصمه مسلحانه از آن به‌عنوان هدف نظامی استفاده نمی‌شود؛ مانند بیمارستان‌ها، مکان‌ها تجمع بیماران و زخمی‌ها و خانه‌ها، زیر ساخت‌های حیاتی، حساس و مهم از قبیل شبکه‌های توزیع آب، برق، بهداشت و پالایشگاه‌ها و مکان‌های اختصاص یافته برای فعالیت‌های مذهبی، آموزشی و هنری، خیریه خبری، رسانه‌ای، فرهنگی، تاریخی و همچنین آثار بنا‌های تاریخی و میراث فرهنگی، اموال و تجهیزات پزشکی، قضایی و بشر دوستانه به استثنای کلیه اموال، اماکن و زیرساخت‌هایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، تولیدات، خدمات یا خروجی‌های آنها مورد استفاده رژیم اشغالگر صهیونیستی، سازمان تروریستی سنتکام و تروریست‌های دست‌نشانده آنها قرار می‌گیرد.

۴- مخاصمه مسلحانه بین‌المللی: هر نوع رویارویی نظامی، اعم از اعلام‌شده یا اعلام‌نشده و به‌رسمیت شناخته‌شده یا نشده میان نیرو‌های مسلح دو یا چند دولت یا رژیم حاکم در قلمرو سرزمینی یکی از طرف‌های مخاصمه یا هردو طرف و یا غیر آن و همچنین میان مردم و نیرو‌های اشغالگر خارجی، سلطه استعماری و رژیم‌های نژادپرست، به‌منظور اعمال حق تعیین سرنوشت خود.

۵- مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی: رویارویی نظامی میان نیرو‌های مسلح یک دولت یا رژیم حاکم و نیرو‌های مسلح مخالف یا میان دو یا چند گروه‌های مسلح سازمان یافته‌ای که تحت یک فرماندهی دارای مسئولیت باشند و بخشی از سرزمین آن دولت یا رژیم حاکم به گونه‌ای پایدار و حداقل ۶ ماه تحت کنترل خود دربیاورد، مشروط بر اینکه آن رویارویی مشمول وضعیت ناآرامی‌ها و تنش‌های داخلی، از همچون شورش‌ها، آشوب‌ها و اعمال خشونت‌آمیز و تروریستی مشخص یا پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نباشد.

۶- تحریم: تحریم عبارت است از هر نوع رفتار قهرآمیز یا اعمال فشار از قبیل اقتصادی، تجاری، بانکی، حمل و نقل توسط یک دولت یا گروهی از دولت‌ها یا سازمان‌های بین المللی یا منطقه‌ای که منجر به آسیب یا تضییع و آحاد مردم از حقوق بنیادین بشر، از جمله دسترسی به کالا‌های اقلام اساسی و غذایی و کشاورزی، بهداشتی، دارویی، بشردوستانه و تجهیزات حمل‌ونقل هوایی شده و یا نوعاً بتواند چنین آثاری را ایجاد کند.

۷- گروه ملی: مجموعه‌ای از افراد که دارای ملیت واحد و فرهنگ مشترک هستند.

۸- گروه قومی: مجموعه‌ای از افراد که دارای ریشه، فرهنگ و زبان و رسوم مشترک هستند.

۹- اصل تفکیک: به موجب این اصل طرف‌های مخاصمه مکلف هستند برای تضمین احترام و حمایت از جمعیت و اموال غیرنظامی، در هر زمان بین جمعیت غیرنظامی و رزمندگان و نیز میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی تفکیک قائل شوند و در عملیات نظامی خود را فقط علیه اهداف نظامی متمرکز کنند.

برچسب ها: نمایندگان مجلس ، صهیونیست ها ، مناطق اشغالی
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