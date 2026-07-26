نظرسنجی جدید و ادامه مخالفت مردم آمریکا با جنگ علیه ایران

جوان آنلاین: نظرسنجی که از سوی موسسه «ایپسوس» و روزنامه واشنگتن پست، انجام شد، نشان می‌دهد که ۶۸ درصد آمریکایی‌ها مخالف جنگ ترامپ علیه ایران هستند.

به گزارش تسنیم، تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه ایپسوس و روزنامهٔ واشنگتن پست در آمریکا نشان می‌دهد تنها ۲۹ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که ترامپ جنگ علیه ایران را به‌درستی مدیریت می‌کند یا اساساً با این جنگ موافق هستند.

این در در حالی است که ۲۸ درصد می‌گویند که این جنگ ارزش انجام آن را داشته است.

بنا بر این نظرسنجی، ۶۸ درصد آمریکایی‌های شرکت‌کننده در آن اعلام کرده‌اند که جنگ بی دلیل بوده است.

همچنین تأثیرات اقتصادی ناشی این جنگ، به‌ویژه، ذهن مردم را به خود مشغول کرده است.