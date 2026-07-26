جوان آنلاین: از روابط عمومی دفتر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور با رافائل گروسی گفت وگوی تلفنی انجام داد.
به گزارش ایرنا، آنان در این رایزنی تلفنی در مورد آخرین تحولات منطقه تبادل نظر کرده و بر اهمیت ادامه دیپلماسی، گفتوگو و تعامل سازنده در پیشبرد صلح و ثبات منطقهای و بین المللی تاکید کردند.
گروسی ابراز امیدواری کرد که طرفین طبق تفاهم نامه اسلام آباد، گفتوگو و تعامل را با هدف دستیابی به نتیجهای صلح آمیز و پایدار حفظ کنند.
هفته گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از تداوم حملات و تهدیدهای آمریکا علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز کشور، ضمن طرح این پرسش که «رافائل گروسی کجاست؟»، سکوت مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قبال این اقدامات را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد حملات به تأسیسات هستهای ایران نقض آشکار حقوق بینالملل و مقررات آژانس است.