وزیر خارجه پاکستان و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن مرر آخرین تحولات جاری در منطقه بر لزوم پیشبرد دیپلماسی با هدف دستیابی به صلح پایدار تاکید کردند.

جوان آنلاین: از روابط عمومی دفتر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور با رافائل گروسی گفت وگوی تلفنی انجام داد.

به گزارش ایرنا، آنان در این رایزنی تلفنی در مورد آخرین تحولات منطقه تبادل نظر کرده و بر اهمیت ادامه دیپلماسی، گفت‌و‌گو و تعامل سازنده در پیشبرد صلح و ثبات منطقه‌ای و بین المللی تاکید کردند.

گروسی ابراز امیدواری کرد که طرفین طبق تفاهم نامه اسلام آباد، گفت‌و‌گو و تعامل را با هدف دستیابی به نتیجه‌ای صلح آمیز و پایدار حفظ کنند.

هفته گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از تداوم حملات و تهدید‌های آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور، ضمن طرح این پرسش که «رافائل گروسی کجاست؟»، سکوت مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال این اقدامات را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مقررات آژانس است.